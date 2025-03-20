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Germaniya Süriyädäge ilçelegen qabat açtı
Germaniyä Süriyädäge diplomatik operaśiyälären qabat başladı häm säyäsi totrıqlılıq belän küçü prośessına êtärgeç birüne maqsat itep quya. Konsullıq xezmätläre, iminlek çaraları säbäple, êşen Bäyrutta däwam itäçäk.
Germaniya Süriyädäge ilçelegen qabat açtı
Germaniya / AFP
20 Март 2025

Germaniyä Süriyädä üzeneñ ilçelegen räsmi räweştä qabat açtı, dip xäbär itä tışqı êşlär ministrlığı çığanağı. Dimäşqta keçkenä diplomatik törkem êşli başlağan.

Germaniyä tışqı êşlär ministrı Annalena Bebok watandaşlar suğışı urtasında - 2012nçe yılda yabılğan ilçelekne, Äsäd rejimı cimerelgännän soñ 3 ay uzğaç, yañadan açu turında qarar qabul itte. Tik konsullıq êşläre häm vizalar, Süriyädäge iminlek xäle säbäple, êlekkeçä Livannıñ başqalası Bäyrutta qaralaçaq.

“Diktator Äsäd bärep töşerelgännän soñ, Germaniyä Süriyä xalqına totrıqlı kiläçäk yulında yärdäm itärgä wäğ’dä birde,” diyelä tışqı êşlär ministrlığınnan yasalğan belderüdä.

Diplomatik bäyläneşlär tözü

“Germaniyä öçen Süriyäneñ totrıqlı buluı bik möhim. Bez urınında bulıp totrıqlılıq urnaştıruğa kübräk öleş kertä alabız,” di çığanaq.

Östäp, Germaniyäneñ, urında bulıp, möhim diplomatik bäyläneşlär tözi aluı häm şulay itep, barlıq xalıq törkemnäreneñ mänfäğät’lären isäpkä aluçı qolaçlawçı säyäsi küçü prośessınıñ alğa baruına yärdäm itä aluı belderelä.

Monnan tış, Germaniyäneñ diplomatik törkeme belän bergä tağın da näticäle êşli aluı häm küzätelgän tiskäre küreneşlärgä tiz arada cawap birä aluları da citkerelde.

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