Qıtay Paqıstannıñ Xayber Paxtunxva vilayätendä urnaşqan Moxmand böyäse tözeleşen tizlätäçäk, dip xäbär itte “South China Morning Post” düşämbe könne.
Bu böyä êlektr ênergiyäse citeşterü, su basularnı kontrol’ itü, sugaru häm su belän täêmin itü öçen tözelä. Ul 800 megavatt (MW) gidroênergiä citeşteräçäk häm Xayber Paxtunxva başqalası Peşawar öçen könenä 1.14 milliard litr êçär su biräçäk.
Däwlätkä qarawçı Qıtay ênergiyä injeneriyäse şirkäte 2019 yıldan birle Moxmand gidroêlektr ênergiyäse proektında êşli häm anıñ tämamlanuı kiläse yılğa planlaştırılğan.
Qıtay däwlät televideniyese “CCTV” üzeneñ xäbärendä böyä dambasına beton tutıru êşläre başlanuın äytte häm monı "Pakıstannıñ milli proyektı öçen möhim tözeleş basqıçı häm tizlätelgän üseş çorı" dip bäyäläde.
Bu belderü Hindstannıñ, 22nçe aprel könne Kaşmirdäge Pahalgamda qorallı höcüm näticäsendä 26 keşeneñ ülemenä kitergän waqıyğadan soñ, Paqıstan belän “Su Kileşüe”n ber’yaqlı tuqtatuınnan soñ yasaldı. Yaña Dähli bu höcümgä Paqıstannıñ qatnaşı bar dip sanıy, ämma Islamabad monı kisken räweştä kire qağa.
İke doşman däwlät arasında xärbi kiskenläşü 6nçı may kiçendä Yaña Dähli Paqıstan häm Paqıstan idaräsendäge Kaşmir cirenä raketalar cibärgännän soñ başlandı. 10 mayda Islamabad cawap itep, Hindstannıñ könçığışındağı maqsatlarğa häm Hindstan idaräsendäge Kaşmirdä 26 xärbi noqtağa höcüm yasadı.
Şulay da, AQŞ ike yaqnı da tınıçlandırıp, utnı tuqtatu kileşüe täêmin itte, häm ike doşman xärbi köç "qurqınıçsızlıq çaraların däwam itärgä" kileşte.
Yaña Dähli, şulay da, Kaşmir mäs’äläsen Islamabad belän ike’yaqlı mäs’älä dip sanıy. Läkin 1947nçe yıldan birle Kaşmir turında berniçä BMO rezolyuśiyäse bar, alar bäxäsle cirlektä referendum ütkärüne taläp itä. Tik alarnıñ berse dä tormışqa aşırılmadı.