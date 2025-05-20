DÖNYA
2 min uqıu
Qıtay, Hindstan belän Paqıstan su krizisınnan soñ, Paqıstanda böyä tözeleşen tizlätä
Qıtay tözi torğan böyädä beton tutıru êşçänlege başlandı - bu ildäge tizlätelgän üseş prośessınıñ ähämiyätle êtabın täşkil itä.
Qıtay, Hindstan belän Paqıstan su krizisınnan soñ, Paqıstanda böyä tözeleşen tizlätä
China to speed up construction of dam in Pakistan / AP
20 Май 2025

Qıtay Paqıstannıñ Xayber Paxtunxva vilayätendä urnaşqan Moxmand böyäse tözeleşen tizlätäçäk, dip xäbär itte “South China Morning Post” düşämbe könne.

Bu böyä êlektr ênergiyäse citeşterü, su basularnı kontrol’ itü, sugaru häm su belän täêmin itü öçen tözelä. Ul 800 megavatt (MW) gidroênergiä citeşteräçäk häm Xayber Paxtunxva başqalası Peşawar öçen könenä 1.14 milliard litr êçär su biräçäk.

Däwlätkä qarawçı Qıtay ênergiyä injeneriyäse şirkäte 2019 yıldan birle Moxmand gidroêlektr ênergiyäse proektında êşli häm anıñ tämamlanuı kiläse yılğa planlaştırılğan.

Qıtay däwlät televideniyese “CCTV” üzeneñ xäbärendä böyä dambasına beton tutıru êşläre başlanuın äytte häm monı "Pakıstannıñ milli proyektı öçen möhim tözeleş basqıçı häm tizlätelgän üseş çorı" dip bäyäläde.

Bu belderü Hindstannıñ, 22nçe aprel könne Kaşmirdäge Pahalgamda qorallı höcüm näticäsendä 26 keşeneñ ülemenä kitergän waqıyğadan soñ, Paqıstan belän “Su Kileşüe”n ber’yaqlı tuqtatuınnan soñ yasaldı. Yaña Dähli bu höcümgä Paqıstannıñ qatnaşı bar dip sanıy, ämma Islamabad monı kisken räweştä kire qağa.

İke doşman däwlät arasında xärbi kiskenläşü 6nçı may kiçendä Yaña Dähli Paqıstan häm Paqıstan idaräsendäge Kaşmir cirenä raketalar cibärgännän soñ başlandı. 10 mayda Islamabad cawap itep, Hindstannıñ könçığışındağı maqsatlarğa häm Hindstan idaräsendäge Kaşmirdä 26 xärbi noqtağa höcüm yasadı.

Şulay da, AQŞ ike yaqnı da tınıçlandırıp, utnı tuqtatu kileşüe täêmin itte, häm ike doşman xärbi köç "qurqınıçsızlıq çaraların däwam itärgä" kileşte.

Yaña Dähli, şulay da, Kaşmir mäs’äläsen Islamabad belän ike’yaqlı mäs’älä dip sanıy. Läkin 1947nçe yıldan birle Kaşmir turında berniçä BMO rezolyuśiyäse bar, alar bäxäsle cirlektä referendum ütkärüne taläp itä. Tik alarnıñ berse dä tormışqa aşırılmadı.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us