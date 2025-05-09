Êlekke izraille totıqnıñ köçläw arqasındağı mäxkämä däğwası sośial’ mediada iğtibarnı cälep itte.
23 yäş’lek Mia Şem 2023 yılnıñ noyabrendä İzrail armiyase belän Fälästinneñ qarşılıq kürsätü törkeme “Xamas” arasında ber atnalıq utnı tuqtatu waqıtında Ğazzädän irekkä cibärelde.
Şem tanılğan ber izraille fitnes uqıtuçısı häm influenser tarafınnan narkotik birelgännän soñ öyendä köçläwgä duçar qaldı.
“Haaretz” gazetına kürä Şem: “Monnan ğomerem buyı qurıqtım, äsirlektän alda, äsir töşkännän soñ. Häm äsirlektän soñ iñ imin urında – üz öyemdä moña duçar qaldım,” – dide.
“Maariv” gazetına kürä Mia Şemnıñ däğwası bar dön’yağa işetelde.
Gazet beldergänçä sośial’ media qullanuçılar bu xaqta: “Xamas qulında bulğanda imindä ide,” – dide.
İzrailğa kürä Ğazzädä 59 totıq bar häm bolardan 24eneñ yäşäwe uylanıla.
Fälästinle häm İzraille keşe xoquqların yaqlaw oyışmalarına kürä İzraildä naçar şartlarda yäşätelüçe, intekterelüçe, aç qaluçı häm mediśina yärdäme kürsätmägän 9500dän artıq fälästinle totqın bar.
2023 yılnıñ oktäbrennän bügengä qadär İzrailneñ Ğazzägä qarağan ayawsız höcümnärendä 52 meñ 600dän artıq fälästinle ülde häm bolarnıñ kübese – xatın-qız häm balalar.
Xalıqara cinayät’ mäxkämäse noyabr’ ayında İzrail prem’yerı Binyamin Netan’yaxu häm êlekke saqlanu ministrı Yoav Gallant xaqında Ğazzädäge xärbi cinayät’lär häm keşelekkä qarşı cinayät’lär arqasında qulğa alu ämeren birde.
Şulay uq töbäktä çığarğan suğış arqasında İzrailneñ Xalıqara mäxkämäsendä genośid êşe qarala.