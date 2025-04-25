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Rusiya generalı Mäskäw tiräsendäge bombalı höcümdä üterelde
Êlegräk qayber höcümnär öçen cawaplılıqnı üz östenä alğan Kiyev comğa könge waqıyğa turında belderü yasamadı
Rusiya generalı Mäskäw tiräsendäge bombalı höcümdä üterelde
The "blast was caused by the triggering of an improvised explosive device" packed with metal fragments designed to cause maximum harm, investigators said. / Social Media
25 Апрель 2025

Comğa könne Mäskäw tiräsendä tuqtap torğan maşinağa urnaştırılğan şartlatqıç cihaz şartladı häm yuğarı däräcäle Rusiya generalı hälaq buldı. İlneñ iñ möhim cinayät’ êşlären tikşerü öçen cawaplı Tikşerü komitetı bu waqıyğa belän bäyle tikşerü başlanuın belderde.

Räsmi zatlar hälaq bulğan keşeneñ Rusiya ğomum ştabınıñ Töp operativ bülek başlığı urınbasarı, general - polkovnik Yaroslav Moskalik ikänen belderde.

Tikşerüçelär Mäskäwneñ könçığışındağı Balaşixa qasabasında tuqtap torğan "Volkswagen Golf" maşinasında şartlaw buluın häm şunnan soñ tikşerü başlatıluın belderdelär.

Sotsial’ çeltärlärdä urtaqlaşılğan waqıyğa urınınnan töşerelgän räsemnär häm videolarda maşinanıñ tulısınça yanıp betüe kürenä.

“Agentstvo” xäbär agentlığı Moskaliknıñ Balaşixa şähärendä yäşäwen, läkin şartlağan maşinanıñ anıñ isemendä bulmawın citkerde.

“İzvestiya” gazetası tarafınnan bastırılğan iminlek kameraları videoyazmasında zur şartlaw häm kisäklärneñ hawağa oçuı kürsätelä. Şartlaw ber keşe maşinağa yaqınlaşqanda bula.

Tikşerüçelär: “Şartlaw, maksimal' zarar kiterü öçen metal kisäkläre belän tutırılğan quldan yasalğan şartlatqıç cihaznı êşlätü näticäsendä barlıqqa kilde”, – dip belderde.

Rusiya räsmi çığanaqlarına qarağanda, Moskalik 2015 nçe yılda Ukraina ğäskärläre belän Rusiyä yaqlı separatistlar arasındağı bäreleşlär barışında oyıştırılğan “Normandiya formatı” söyläşülärendä Rusiyä xärbi wäkile bularaq qatnaştı.

2021nçe yılda Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin Moskalikka general -polkovnik däräcäsen birde.

Bu şartlaw Mäskäwneñ Ukrainadağı xärbi xäräkäte belän bäyle Rusiyägä qarata êlek tä bulğan höcümnärgä oxşağan.

Kiyev monnan êlekke oxşaş höcümnär öçen cawaplılıqnı üz östenä alğan ide, läkin comğa könge waqıyğa turında ber närsä dä äytmäde.

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