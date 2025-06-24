TÜRKİYE
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Ärdoğan NATO berlektäşlärennän barlıq saqlanu säwdäse çikläwlären beterüne taläp itte
Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan häm AQŞ İlbaşı Donal'd Tramp NATO sammitı qısalarında oçraşaçaq.
Ärdoğan NATO berlektäşlärennän barlıq saqlanu säwdäse çikläwlären beterüne taläp itte
Turkish President Recep Tayyip Erdogan says the region cannot bear the burden of Israel-Iran war. / AA
24 Июнь 2025

Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğan Gaaga şähärendä uzaçaq iminlek blogı sammitına kitär aldınnan yasağan belderüendä:
“NATO berlektäşläre barlıq saqlanu säwdäse çikläwlären şartsız beterergä tiyeş”, – dip äytte.

İlbaşı şulay uq 2026nçı yılğı NATO sammitın Törkiyädä ütkärü  täq’dimen citkerde häm Ankaranıñ Rusiyä belän Ukraina arasında solıx urnaştırudağı qatğıylığına basım yasadı. Ul İstanbulda uzğan oçraşudan soñ yaña diplomatik iniśiativalar planlaştırıluın da citkerde.

Ärdoğan İran belän İzrail arasındağı soñğı utnı tuqtatudan qanäğat’ qaluın belderde, läkin däwam itüçe kiyerenkeleklärne  kimetü öçen  global’ köçlärne tiz räweştä êşkä kereşergä çaqırdı.

“Töbäk İzrail - İran suğışı yögen  kütärä almas” dip iskärtte Ärdoğan häm böten yaqlarnı diplomatiyägä çın mömkinlek birergä öndäde.

“İzrailneñ Fälästinnän başlap Livan, Süriyä, Yämän häm nihayät’ İranğa qadär suzılğan qurqusız adımnarı qabul itelerlek tügel”, – dide Ärdoğan.

Şulay uq Törkiyäneñ xalıqara xoquqnı ixtiram itkän häm diplomatiyäne östen totqan prinsipial’ poziśiyäsen däwam itäçägen dä belderde.

 Ärdoğan İzrailneñ Ğazzädä genośid xarakterındağı suğışın da  ğayepläp, Fälästin cirendä daimi utnı tuqtatu täêmin itü häm gumanitar yärdämnärne kirtäsez ireşterergä çaqırdı.

“Ğazzädä daimi utnı tuqtatu tiz arada tormışqa aşırılırğa tiyeş, İzrail höcümnäre tuqtatılırğa häm gumanitar yärdäm irekle räweştä kerergä tiyeş”,– dide ul.

Törkiyä räsmiläre beldergänçä, Ärdoğannıñ diplomatik kanallarnı nığıtu qısalarında sammit utırışları arasında AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp belän säğat’ 20.30 (GMT) da oçraşuı kötelä.

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