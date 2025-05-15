NATO ğomum särqatibe pänceşämbe könne Törkiyäneñ Ukraina belän Rusiya arasındağı tınıçlıq söyläşülärendäge diplomatik yoğıntısın maqtadı häm ittifaq êçendä däwam itüçe kileşmäwçänleklärgä qarşı berdäm bulırğa çaqırdı.
Mark Rutte Antaliyäneñ kön’yağında uzuçı tışqı êşlär ministrları oçraşuınıñ ikençe könenä kilgändä jurnalistlarğa:
“Törkiyä bireda zur rol’ uynıy, çönki ul barlıq bäyläneşle yaqlar belän yaxşı mönäsäbätlärdä häm citdi oçraşu noqtası bulıp sanala”, — dide.
Ukraina äzer bulu işarälären kürsätüenä qaramastan, Rutte Törkiyäneñ ike yaqnı bergä oçraştıru säläte häm ışanıçlılığı kiläçäktäge nindi dä bulsa söyläşüdä üzäk rol’ uynayaçaq dip basım yasadı.
“Bu söyläşülärne uñışlı näticägä ireşterergä yärdäm itä alaçaq şäxesläregez bar: tışqı êşlär ministrığız, ilbaşığız kebek”, — dide ul.
Antaliäydäge tışqı êşlär ministrları cıyılışında Ukraina, qorallar ölkäsendä xezmättäşlek häm sänäğat’ säläteneñ kön tärtibendä buluı kötelä.
Şul uq waqıtta AQŞ däwlät särqatibe Marko Rubio pänceşämbe könne AQŞ ilbaşı Donal’d Trampnıñ Rusiya belän Ukraina arasındağı suğışta ğadel tınıçlıq belän tämamlanaçaq barlıq prośessqa açıq buluın belderde.
Rubio Törkiyädäge räsmi bulmağan tışqı êşlär ministrları oçraşuı aldınnan yasağan belderüendä Amerika Quşma Ştatlarınıñ aldağı berniçä kön êçendä alğarış kürergä teläwen, bäreleşneñ xärbi çişeleşe bulmawın östäde.