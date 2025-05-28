DÖNYA
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AQŞ sälamät balalarğa häm awırlı xatın-qızlarğa Kovid vakśinaların qadawnı tuqtata
AQŞ sälamätlek saqlaw häm keşelärgä xezmät kürsätü ministrı Robert Frênsis Kennedi Jr. Kovid-19 vakśinasınıñ monnan soñ balalar häm awırlı xatın-qızlar öçen kiñäş itelmäwen belderde.
AQŞ sälamät balalarğa häm awırlı xatın-qızlarğa Kovid vakśinaların qadawnı tuqtata
The CDC is removing recommendations that children and pregnant people get the Covid-19 vaccine. / Reuters
28 Май 2025

AQŞnıñ Awırularnı küzätü häm kisätü üzäge awırlı xatın-qızlar häm sälamät balalar öçen Kovid-19 vakśinasın ğadäti räweştä yasawnı tuqtatuın açıqladı. Sälamätlek saqlaw ministrı Robert Frênsis Kennedi Jr. sişämbe könne yasağan videobelderüendä äytüençä, älege vakśinalar bu törkemnär öçen immunizaśiya kalendarennän çığarıldı.

Kennedy bolay dide: “Bügenge könnän başlap, sälamät balalar häm sälamät awırlı xatın-qızlar öçen Kovid vakśinası Awırularnı küzätü häm kisätü üzägeneñ täq’dim itelgän immunizaśiya kalendarennän çığarıldı”.

Ütkän yıl, klinik mäğ’lümatlarneñ  citärlek bulmawına qaramastan, Bayden citäkçelege sälamät balalarğa Kovid vakśinasın tağın ber doza yasatırğa kiñäş itkän ide.

Ozak waqıtlar vakśinağa qarşı bulğan häm üzäklärne tikşergän  Kennedi AQŞnıñ sälamätlek saqlaw sistemasın ilbaşı Donal'd Trampnıñ federal xökümätne citdi räweştä keçeräytü maqsatına yaraşlı räweştä yañadan formalaştıra.

“Belem üzgärmäde” häm “Bu – yaxşı belem”

Kennedy bu belderüne AQŞnıñ Azıq-tölek häm daru idaräse  komissarı Dr. Martin Makary häm Milli sälamätlek institutları direktorı Dr. Jay Bhattacharya belän bergä yasadı. Bhattacharya: “Bu – aqıllı fiker yörtü häm yaxşı belem”,- dide. Makary isä: “Bügen sälamät balalarnıñ moña ixtıyacı bar digän dälil yu, häm küp kenä illär balalar öçen bu vakśinanı täq’dim itüne tuqtattı”, – dip östäde.

Ütkän atnada AQŞnıñ azıq-tölek häm daru idaräse 65 yäş’kä qadärge sälamät keşelärgä Kovid-19 nıñ yıllıq vakśinasın raslaw öçen  yaña klinik sınawlar kiräk bulaçağın belderde. Bu belderüdän soñ vakśinalar nigezdä olı yäş’tägelär häm köçle awıru riskı yuğarı bulğan keşelär öçen genä täq’dim iteläçäkme digän soraw tua.

Kovid vakśinasın citeşterüçe “Moderna” häm “Pfizer” şirkätläre älegä bu xaqta räsmi añlatma birmäde.

Amerikan Akuşerlıq häm ginekologiya assośiyaśiyäse räise Dr. Steven Fleischman Kennedineñ belderüennän soñ “Belem üzgärmäde” dide. Fleischman şulay uq: “Çınında, yökle waqıtta yasala torğan vakśinanıñ sabıynı tuğannan soñ ni däräcädä saqlawın kürsätüçe dälillär arta. Xastaxanägä êlägüçe balalarnıñ küpçelege altı aydan keçeräk häm älegä vakśinağa yaraşlı bulmağan sabıylar, alar ğadättä vakśina yasalmağan analardan tuğan bulalar”,- dip äytte.

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