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Tawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı kötelä
Prem’yer-ministr Êdi Ramanıñ Sośialist partiyäse saylawda ciñüennän soñ tağın ber çornı garantiyäläp, Awrupa Berlegenä äğ’zalıq yünäleşendä tizlek qazandı.
Tawışlarnı sanaw tämamlanıp kilgändä Albaniyädä Êdi Ramanıñ zur ciñü yawlawı kötelä
Rama’s pro-EU stance and Western partnerships helped boost his popularity. / Reuters
13 Май 2025

Albaniya prem’yer-ministrı Êdi Rama yäkşämbe könne ütkärelgän parlament saylawlarında Sotsialist partiyäneñ ciñüe belän moñarçı kürelmägän räweştä dürtençe tapqır xakimiyätkä kilde. Sişämbe könne axırına yaqınlaşqan tawışlarnı sanaw näticäläre şunı kürsätte.

Saylaw komissiyäseneñ räsmi sannarına qarağanda, tawışlarnıñ 94%ı sanalğan, Sośialist partiya tawışlarnıñ 52%ın alıp, 34% tawış cıyğan ikençe urındağı Demokrat partiyäsen uzıp kitte.

Däwlät saylaw komissiyäseneñ sişämbe könne soñğı näticälärne iğ’lan itüe kötelä.

Ägär bu näticälär raslansa, bu Sośialist partiya öçen monnan  aldağı saylawda alğan 49% tawış belän çağıştırğanda uñay üzgäreş bulaçaq häm Ramağa xökümät tözü öçen küpçelek täêmin itäçäk.

Şulay uq bu näticä Ramağa Albaniyäne 2030 nçı yılğa qadär Awrupa Berlegenä kertü wäğ’däsen ütäw tırşlıqların däwam itterergä mömkinlek biräçäk.

Läkin küp kenä belgeçlär bu waqıt qısasınıñ optimist buluın belderä.

Könbatışnıñ yaqlawın alu

2013 nçe yıldan birle xakimiyättä bulğan Rama, 12 yıllıq idaräse däwamında tözegän köçle çeltär soñğı waqıtlardağı iq’tisadi üseş häm bülengän oppoziśiya arqasında saylawlarnıñ favoritı bularaq qabul itelde.

Läkin ciñüneñ zurlığı êçke qarşılıqlar Ramanıñ liderlığın qaqşatır dip uylawçı qayber analitiklarnı ğacäpländerde.

 Kiresençä, bu köçle ciñü Albaniyädä, başqa Balkan illäre belän çağıştırğanda, aldan kürä belü xise buldırırğa däwam itäçäk sıman. Soñğı yılda Kosovo, Serbiya häm Bolgariya kebek illärdä xakimiyät partiyäläre säyäsi krizislarga duçar bulğan ide.

Säyäsi analitik Lutfi Dervishi: “Berkem dä ber partiya öçen şundıy zur küpçelek kötmägän ide. Bu — (Vengriya prem’yer-ministrı) Orbannıñ iñ yaxşı könnärendäge xälgä oxşıy”, — dip äytte.

Cirle “Top Channel TV” xäbär itüençä, Sośialist partiyäneñ parlamenttağı 140 urınnıñ 82sen aluı kötelgändä 51 urın aluı küzdä totıla.

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