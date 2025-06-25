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Ärmänstanda ruxanilar xakimiyätne tüntärergä planlaştırğan
Ärmän wäqalätlelär ber tikşerü waqıtında çirkäw qul astındağı xäräkätneñ “terrorçı” ğamällär häm köç qullanıp xakimiyätne qulğa töşerü planlaştıruın açıqladı.
Ärmänstanda ruxanilar xakimiyätne tüntärergä planlaştırğan
Earlier this month, Pashinyan urged believers to oust Church head Garegin II. / AFP
25 Июнь 2025

Ärmänstan xökümäte räise Nikol Paşinyan iminlek köçläreneñ ilneñ Apostol çirkäwe wäkile bulğan yuğarı däräcäle ruxani qatnaşındağı tüntäreleş planın tuqtatuın belderde. Ul bu zatnıñ töbäk mäsälälären xökümätkä basım yasaw öçen säbäp itep qullanuın äytte.

Paşinyan 2020nçe yılda Azärbaycan belän Qarabax töbäge öçen xärbi bäreleştän birle yuğarı ruxanilar belän kileşä almıy.

"Xokuk saqlaw orğannarı respublikağa totrıqlılığın bozu häm xakimiyätne yawlap alu maqsatı belän “cinayätçe-oligarx ruxanilar” äzerlägän zur külämle häm naçar niyätle plannı kirtäläde," – dip yazdı ul üzeneñ “Telegram” kanalında.

Paşinyan, şulay uq, Ärmänstan tikşerü komitetınıñ belderüen dä urtaqlaştı. Anda arxiyepiskop Bağrat Galstanyannıñ "2024nçe yılnıñ noyabr’ ayınnan birle Ärmänstan Respublikası Konstitutsiyäse röxsät itmägän ısullar belän xakimiyätne üzgärtü maqsatın tormışqa aşırırğa tırışuı" äytelä.

Xäbärlärgä qarağanda, Galstanyan qulğa alınğan. Ul oppozitsiyädäge "İzge Köräş" xäräkäteneñ citäkçese bulıp, uzğan yıl Azärbaycan belän töbäk mäs’älälären qullanıp protestlar oyıştırğan ide. Läkin bu protestlar premyer-ministrnı bärep töşerä almadı.

Tikşerü däwam itä

Tikşerü komitetı beldergänçä, Galstanyan "xäräkätneñ berniçä äğzası belän aldan kileşep, terror ğamälläre başqaru häm xakimiyätne yawlap alu öçen kiräkle çaralar häm qorallar alğan."

"Xäzerge waqıtta arxiyepiskop Bağrat häm anıñ yaqınça 30 tarafdarınıñ yortlarında tentülär ütkärelä," – dip östäde alar.

Bu ay başında Paşinyan, Ärmänstan Apostol çirkäwe başlığı Garegin İkençegä qarşı moñarçı kürelmägän çaralar başlap, tabınuçılarnı anı wazıyfasınnan alırğa çaqırdı.

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