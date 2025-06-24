NATO ğomum särqatibe Mark Rutte Törkiyäneñ saqlanu sänäğate nigezen maqtadı häm ilneñ saqlanu sänäğateneñ Böyekbritaniya, Norvegiya häm Awrupa Berlege belän tağın da yaqın bäyläneştä bulırğa tiyeşlegen äytte.
Sişämbe könne Gaaga şähärendä ütkärelgän NATO İctimağıy forumında çığış yasap Rutte bolay dide:
"Törkiyäneñ bik zur saqlanu sänäğate nigeze bar. Qaywaqıt bez alarnıñ nilärgä iyä buluın onıtabız. Min qayber şirkätlären barıp kürdem, çınnan da täêsirle ide”.
Ul süzen bolay dip däwam itte:
"Törkiyä saqlanu sänäğate nigeze Böyekbritaniya, Norvegiya häm Awrupa Berlege belän mömkin qädär yaqın bäyläneştä bulırğa tiyeş”.
Rutte saqlanu ölkäsendäge xezmättäşlek qısaları nigezendä NATO êçendä büleneşlärgä yul quyılmasqa tiyeşlege turında da kisätte.
"NATO êçendä mondıy kirtälärgä yul quymıyq. Monıñ faydası bulmas”, – dip belderde.
NATOnıñ 32 äğ’za ileneñ citäkçeläre 24-25 iyün’ könnärendä Gaagada cıyılıp, saqlanu çığımnarınıñ artuına häm Ukrainanıñ äğ’zalıq möräcäğatenä bağışlanğan möhim sammit ütkäräçäk.