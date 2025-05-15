Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xakan Fidan çärşämbe könne Antaliyädä uzğan räsmi bulmağan NATO oçraşuı qısalarında tışqı êşlär ministrları öçen oyıştırılğan kiçke aş mäclesendä yasağan açılış çığışında bolay dide:”İttifağıbız yaqlap kilgän tınıçlıq häm totrıqlılıqnıñ iñ töp qıymmätläre Ukraina häm Ğazzä kebek urınnarda moñarçı kürelmägän däräcädä zur qurqınıç astında”.
Fidan NATOnı keşelek tarixınıñ iñ uñışlı ittifağı dip atadı häm anıñ köçe fäqat’ kollektiv ğaskäri köçtän genä tügel, ä tağın da möhimräk bulğan urtaq qıymmätlär, prinśiplar häm fikerlär cämğıyäten wäkillek itüdän kilä dip belderde.
“Bu qatnaş qıyınlıqlar belän bergä terrorçılıq bezneñ demokratiyälär öçen citdi qurqınıç tudırğan waqıtta bula. Bu qıyınlıqlarnı ciñüdä iñ möhim köçebez — berdämlek häm bergälek bulunı däwam itä”, — dip östäde ministr.
Fidan cıyılışnıñ ähämiyätenä iğ’tibar cälep itep, pänceşämbe könne uzaçaq oçraşularnıñ iyün’ ayında uzdırılaçaq Gaaga sammitı aldınnan tığız söyläşülärne üz êçenä alaçağın äytte.
Ul kiçke aşnıñ räsmi bulmağan atmosferada fiker alışu öçen forsat birüenä ömet belderde.
Ministr Fidan Side qalasınıñ b.e.q. VII ğasırda nigezlänüennän bügengä qadär keşelekneñ zur yul ütüen äytep uzdı häm:
“Läkin urtaq qıymmätlär belän bäyle bulğan keşelärneñ kollektiv köçe häm xezmättäşlege aşa ğomumi tınıçlıq qağıydäse ul zamannarda bulğan kebek bügen dä üz köçendä qala”, — dip basım yasadı.
NATO qarşısında torğan qıyınlıqlar
Fidan, ayırmalıqlarga qaramastan, soñğı maqsatlar häm bäylelek mäs’äläsendä berdäm bulunıñ ähämiyäten assızıqladı häm berlektäş illärneñ monı ittifaqnıñ iradäsen häm burıçların täêsirle, ğadel häm kiñ qolaçlı räweştä yaqlağan kiräkle sälätlär belän bergä quşuı kiräklegen äytte.
“Bolar — ittifağıbız êçendä ğadel transatlantik yök büleşü, berlektäşlär arasında çiksez saqlanu sänäğate xezmättäşlege häm innovaśiya aşa kiläçäktäge urtaq saqlanuğa investiśiyälär kertü”,-dide.
Fidan şulay uq:
“Şikses, bu mäs’älälärneñ qayberläre, tiz xäl itü kiräk bulğan dön’ya şartlarında, xökümätlärebezdän awır häm qıyu qararlar qabul itüne taläp itä”, — dip iskärtte.
“Tagın da möhime şaqtıy berlektäş ildä iminlekkä citärlek däräcädä iğ’tibar birelmi häm iminlekneñ üzgärüçe qıyın taläplärenä yaraşlı räweştä xäräkät itüdä teläksezlek bar”, — dip östäde ul.
Fidan NATOnıñ burıçınıñ barçabızğa yanağan qurqınıçlarnıñ zurlığın añlayışlı tel belän añlatu buluın assızıqladı.
Ul NATOnıñ bu qıyınlıqlarnı ciñü öçen kiräkle bulğannarnı añlatuı häm xalıqlarına bu yulda yalğız bulmawları garantiyäsen birüe kiräklegen äytte.