Aljir däwlät oyışmaları räsmi räweştä franśuz telennän baş tartıp, räsmi häm administrativ dokumentlarda häm aralaşularda garäp häm ingliz tellärenä küçä.
Pänceşämbe könne Aljir futbol federaśiyäse üzenä bäyle assośiaśiyälärenä barlıq êşçänleklärne, yazışularnı häm aralaşularnı "garäpçäläşterü" turında kürsätmä birüen belderde.
Federaśiyä 7nçe mayda imzalanğan räsmi xatnı açıqladı, anda ğomum särqatib Nazir Poznad tarafınnan disśiplinar komitetlar protokolların häm xisapların, xakimlärne bilgeläw häm apellyaśiyä komitetı êşlären "garäpçäläşterü" häm törle oyışmalar häm partnerlar belän yazışularda mömkin qädär tizräk garäp telennän faydalanu taläp itelä.
Belderüdä "garäpçäläşterü" 2025-2026 sport sezonına tulısınça tormışqa aşırılaçaq dip äytelä.
‘Döres qarar’
Bu adım Aljir universitetlarında kiläse uqu yılınnan başlap mediśina uqıtu telen franśuzçadan inglizçägä küçerü qararı belän ber ük waqıtqa belän turı kilä.
Ütkän ayda Aljir ilbaşı Äbdelmäcid Täbbun bu üzgäreşne xuplap, mediśina belemendä franśuz telennän inglizçägä küçüne "döres qarar" dip bäyäläde.
Aljir häm Franśiyä arasında diplomatik mönäsäbätlär äle dä totrıqsız, bigräk tä 1830-1962nçe yıllarda Franśiyäneñ Aljirnı koloniyäläşterüennän qalğan xäl itelmägän mäs’älälär arqasında.
Franśiyä êçke êşlär ministrı Bruno Retayyo Aljir mäktäplärendä franśuz telennän baş tartıp, ingliz telenä östenlek birüne däwam itüçe krizisnıñ säbäpläreneñ berse dip atadı.
Analitiklar fikerençä, Aljir 2019nçı yıldan franśuz telennän äkrenläp baş tartu prośessın başlap cibärgän.