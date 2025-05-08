SÄYÄSÄT
1 min uqıu
Aljir räsmi yazışularda franśuz telen ğaräpçä häm inglizçä belän almaştıra
Aljir futbol federaśiyäse klublarına barlıq yazularda tiz arada ğärapçä qullana başlaw kürsätmäse birde.
Aljir räsmi yazışularda franśuz telen ğaräpçä häm inglizçä belän almaştıra
The move coincides with Algeria’s decision to switch the language of medical studies in universities from French to English, starting next academic year. / AP
8 Май 2025

Aljir däwlät oyışmaları räsmi räweştä franśuz telennän baş tartıp, räsmi häm administrativ dokumentlarda häm aralaşularda garäp häm ingliz tellärenä küçä.

Pänceşämbe könne Aljir futbol federaśiyäse üzenä bäyle assośiaśiyälärenä barlıq êşçänleklärne, yazışularnı häm aralaşularnı "garäpçäläşterü" turında kürsätmä birüen belderde.

Federaśiyä 7nçe mayda imzalanğan räsmi xatnı açıqladı, anda ğomum särqatib Nazir Poznad tarafınnan disśiplinar komitetlar protokolların häm xisapların, xakimlärne bilgeläw häm apellyaśiyä komitetı êşlären "garäpçäläşterü" häm törle oyışmalar häm partnerlar belän yazışularda mömkin qädär tizräk garäp telennän faydalanu taläp itelä.

Belderüdä "garäpçäläşterü" 2025-2026 sport sezonına tulısınça tormışqa aşırılaçaq dip äytelä.

‘Döres qarar’

Bu adım Aljir universitetlarında kiläse uqu yılınnan başlap mediśina uqıtu telen franśuzçadan inglizçägä küçerü qararı belän ber ük waqıtqa belän turı kilä.

Ütkän ayda Aljir ilbaşı Äbdelmäcid Täbbun bu üzgäreşne xuplap, mediśina belemendä franśuz telennän inglizçägä küçüne "döres qarar" dip bäyäläde.

Aljir häm Franśiyä arasında diplomatik mönäsäbätlär äle dä totrıqsız, bigräk tä 1830-1962nçe yıllarda Franśiyäneñ Aljirnı koloniyäläşterüennän qalğan xäl itelmägän mäs’älälär arqasında.

Franśiyä êçke êşlär ministrı Bruno Retayyo Aljir mäktäplärendä franśuz telennän baş tartıp, ingliz telenä östenlek birüne däwam itüçe krizisnıñ säbäpläreneñ berse dip atadı.

Analitiklar fikerençä, Aljir 2019nçı yıldan franśuz telennän äkrenläp baş tartu prośessın başlap cibärgän.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us