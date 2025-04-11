Törkiyäneñ aldınğı turizm şähäre Antalyada başlanğan forum dürtençe yılında global liderlarnı, diplomatlarnı, qarar qabul itüçelärne, belgeçlärne häm uqıtuçı ğalimnärne zur geopolitik üzgäreşlär yäşängän çorda xalıqara problemalarğa çişeleş êzläw öçen cıya.
Çara 11nçe apreldä İlbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan häm Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidannıñ açılış çığışları belän başlandı.
Öç kön däwam itäçäk forum “Bülgälängän dönyada diplomatiyanı kire qaytaru” teması tiräsendä şäkellänä häm diplomatiyanıñ regional häm global problemalarnıñ xäl itelüe öçen niçek yañadan proyektlana alınaçağın bäxäsläwne maqsat itä.
Forumda 4 mennän kübräk delegatnıñ, şul isäptän 20dän artıq däwlät häm xökümät başlığınıñ, 70tän kübräk ministrnıñ (alarnıñ 50se tışqı êşlär ministrı) häm xalıqara oyışmalardan yaqınça 60 yuğarı däräcäle wäkilneñ qatnaşuı kötelä.
Qatnaşuçılar arasında uqıtuçı ğalimnär, belgeçlär häm uquçı yäşlär dä bar. Wäkilleklärneñ kilüe belän bergä Antalya hawa mäydanında xäräkätçänlek artqan wazğiyättä. Barlığı yaqınça 140 ildän 450 wäkil häm yaqınça 50 ildän 950 jurnalist akkreditaśiyälände.
Forum qısalarında Yaqın Könçığıştan Aziyä-Tın okeanına, Afrikadan Latin Amerikağa qädär bik küp töbäk belän klimat üzgäreşläre, terrorçılıqqa qarşı köräş, humanitar yärdäm, sanlılaştıru, azıq-tölek qurqınıçsızlığı häm yasalma fähem kebek global mäs’älälär quzğatılaçaq 50dän kübräk utırış oyıştırılaçaq.
Forumda qatnaşqan yuğarı däräcäle isemnär arasında Azärbaycan Däwlät başlığı İlham Äliyev, Tön’yaq Kipr Törek Cömhüriyäte İlbaşı Ärsin Tatar, Somali Däwlät başlığı Xäsän Şäyex Mäxmüd, Qarataw (Montenegro) İlbaşı Yakov Milatoviç, Sierra-Leone Däwlät başlığı Julius Maada Bio, İndoneziyä İlbaşı Prabowo Subianto, Gvineya-Bisau İlbaşı Umaro Sissoco Embalo, Macarstan (Vengriyä) Däwlät başlığı Viktor Orban häm Kosova İlbaşı Vjosa Osmani-Sadriu da bar.
Diplomatiyäneñ yöräge Antalyada tibä
Antalya vilayäte başlığı (gubernatorı) Ärsin Şahin bıyıl dürtençese oyıştırılğan forumnı qabul itü belän ğorurlanuların citkerde.
Şahin dönya külämendä tanılğan Antalyanıñ däwlät häm xökümät başlıqların, tışqı êşlär ministrların, küp sanda ictimaği oyışma häm xalıqara oyışma wäkillären, uqıtuçı ğalimnärne häm matbuğat wäkillären qunaq itäçägen belderde. Şähärneñ zur çaralarnı qabul itü mäs’äläsendäge uñışına da basım yasadı.