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AQŞ wäqalätleläre Trampnıñ İran liderın üterü planın kirtäläwen belderde
Netan’yaxu AQŞ ilbaşınıñ Ayätullaxnı üterü planına veto quyuı turındağı xäbärlärne raslamadı da, kire dä qaqmadı
AQŞ wäqalätleläre Trampnıñ İran liderın üterü planın kirtäläwen belderde
US President Donald Trump has rejected a plan by Israel to kill Iran's Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, according to US officials. / Reuters
3 сәгать элек

AQŞ ilbaşı Donald Tramp İzrailneñ İran yuğarı liderı Ayätullah Ali Xamaneynı üterü planın veto belän tuqtatqan, dip xäbär itä “AFP”ga AQŞ yuğarı räsmiye.

"Bez İzrailneñ İran yuğarı liderına höcüm yasaw planın beldek. İlbaşı Tramp moña qarşı ide häm bez İzrailgä bu êşne başqarırğa yaramawın äyttek," - di iseme belderelmägän AQŞ räsmiye yäkşämbe könne.

Moña qadär, İzrail xökümät räise Benyamin Netanyahu Trampnıñ Xamaneynı ütermäskä quşuı turındağı sorawlarğa cawap birüdän baş tarttı.

"Min bu xaqta söyläşmäyäçäkmen," - dide ul “Fox News”qa.

"Läkin min şunı äytä alam: bez kiräk bulğan êşne başqarabız, häm minemçä, AQŞ üz mänfäğätlären yaxşı añlıy," - dip östäde ul.

Bu süzlär yäkşämbe könne İsrail häm İrannıñ ber-bersenä raketa höcümnäre waqıtında äytelde. Tähranda hawa saqlanu sistemaları aktivlaştırıluı häm xalıqqa sıyınu urınnarına barırğa kiñäş itelüe belderelde, Qudüstä şartlaw tawışları işetelde.

Ozın yıllar doşmanlıq häm wäqalät suğışlarınnan soñ bulğan bu bäreleşlär ike il arasında ber-berenä köçle ut açqan täwge oçraq buldı. Bu Yaqın Könçığışnıñ tulısınça suğışqa tartılu qurqınıçın tudırdı.

Bäreleşlär comğa könne İzrailneñ yuğarı xärbi citäkçelärne häm atom-töş ğalimnären üterüe, xärbi bazalarğa, atom-töş obyektlarına häm toraq rayonnarğa höcüm yasawı belän başlandı.

Tel-Avivnıñ bu provokatsiyase İrannıñ cawap höcümnärenä kiterde. Höcümnär häm cawap höcümnär şunnan birle däwam itä.

Netanyahu “Fox News”qa İran küzläw xezmäte başlığı Moxammad Kazemine üterüläre turında: "Bez küptän tügel Tähranda küzläw xezmäte başlığın häm anıñ urınbasarın yuq ittek," - dip belderde.

Tramp İzrailneñ bombalaw kampaniyäsenä AQŞ'nıñ "bernindi dä qatnaşı yuq" dip basım yasadı.

Ul, şulay uq, yäkşämbe könne “ABC News”qa AQŞ'nıñ "xäzerge waqıtta" xärbi ğamällärdä qatnaşmawın äytte.

Monnan tış, ul Rusiyä ilbaşı Vladimir Putinnıñ bu bäreleşne çişü öçen aradaşçı buluın yaqlawın belderde.

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