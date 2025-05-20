BMOnıñ Fälästinle qaçaqlarğa yärdäm kürsätü oyışmasınnan ber sälamätlek saqlaw räsmi zatı 11 atnadan artıq däwam itüçe İzrail qamalışı waqıtında Ğazzädä citärsez tuqlanu oçraqlarınıñ artuın häm azıq-tölek qıtlığı däwam itkän oçraqta tağın da arta alaçağın äytte.
Jenevada oyıştırılğan matbuğat oçraşuında BMOnıñ Fälästinle qaçaqlarğa yärdäm kürsätü oyışması sälamätlek saqlaw mödire Akixiro Seita: “Qulımda aprel azağına qädär bulğan mäğlümatlar bar häm bolar citärsez tuqlanunıñ artuın kürsätä. Azıq-tölek probleması däwam itsä, citärsez tuqlanu da artaçaq häm kontrolebezdän çığaçaq dip qurqabız”, – dide.
İzrail citäkçelege 2 martta Ğazzäne qamaw astına aldı. Keşe xoquqların yaqlaw häm xalıqara xisaplarğa kürä İzrail Ğazzägä azıq-tölek, mediŝina häm humanitar yärdämneñ kertelüenä kirtä quyıp, humanitar krizisnı tağın da tiränäytte.
İzrail düşämbe könne 9 yök maşinasına töyälgän yärdämne Karem Abu Karem çik buyı qapqasınnan Ğazzägä kertte, läkin yärdäm kürsätü xezmätkärläre barı tik 5 maşinanıñ kertelüen belderde.
Bötendönya sälamätlek saqlaw oyışması, Ğazzägä kergän yärdäm miqdarın tänqitläp, monıñ citärsez buluın belderde.
BMOnıñ humanitar yärdäm şefı Tom Fletçer: “Bu okeanda tamçı kebek tä tügel. İrtägädän başlap Ğazzägä kübräk yärdämneñ kerüenä röxsät birergä kiräk”, – dide.
Fälästinlelärneñ 93%tan artığına azıq-tölek citmi.
Ğazzädä xalıq açlıq qurqınıçı astında häm alarnıñ yartı millionı açlıq çigendä dip belderde global’ açlıqnı küzätü oyışması.
Bu da oktäbr ayındağı xisapka kürä xälneñ kisken naçarayuın kürsätä.
Azıq-tölek qurqınıçsızlığı fazaların klassifikatŝiyaläw xisabına kürä, 1 aprel - 10 may könnäre analizlandı häm bu xalätneñ sentäbr axırına qädär däwam itäçäge küzallandı.
Analiz kürsätkänçä, 1.95 million keşe yäisä xalıqnıñ 93%ına azıq-tölek citmi, alarnıñ 244 meñe iñ kisken, yäğni “fäläkät” däräcäsendä.