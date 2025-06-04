Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy ildäge zur xärbi üzgäreşlärne raslawçı şaqtıy qararnamägä qul quydı.
Ukraina ilbaşı idaräse ofisınıñ internet säxifäsendä sişämbe könne açıqlanğan qararnamälär şulay uq Mixail Drapatıynıñ ilneñ Urtaq köçlär citäkçese bularaq bilgelänüen häm Ciröste köçläre citäkçelegennän kitüen rasladı.
Yäkşämbe könne Drapatıy Kiyevnıñ ilneñ Dnepropetrovsk töbägendäge ber belem birü üzägen maqsat itep alğan raketa höcümendä 12 ğaskärineñ ülüen häm 60tan artıq ğaskärineñ yaralanuın açıqlağannan soñ monnan aldağı wazıyfasınnan kitü ğarizasın birgän ide.
Zelenskiy tarafınnan imzalanğan başqa qararnamä belän Robert Brovdi uzğan yılnıñ iyun’ ayında bu wazıyfağa berençe itep bilgelängän Vadim Suxarevskiy urınına Keşesez apparat sistemaları köçläreneñ yaña citäkçese bularaq raslandı.
Zelenskiy Hawadan höcüm köçläre citäkçese İgor’ Skibyuknı wazıyfadan alıp, anıñ urınına noyabr’ ayında Ukraina qorallı köçläre baş komandirı urınbasarı bularaq waqıyfağa başlağan Oleg Apostolnı bilgeläde.
Qararnamälärdä wazıyfadan alunıñ säbäpläre açıqlanmadı.
Qırımda küper şartlatılğan
Bu adım Ukrainanıñ Rusiyäne Qırım yarımutrawına totaştıruçı Kerç küperenä zıyan saluı turındağı däğwadan soñ yasaldı.
Ukrainanıñ qurqınıçsızlıq xezmäte küpergä zıyan kitergän su astı opreaśiyasen oyıştıruın däğwa itte.
Telegramda belderü yasağan küzläw xezmäte operaśiyağa äzerlekneñ berniçä ay däwam itüen citkerde.
“Ukrainanıñ qurqınıçsızlıq xezmäte agentları bu qanunsız äyberneñ bağanaların mina yärdämendä şartlattı. Bügen irtänge sägät’ 4.44tä berençe şartlatqıç aktiv xälgä kiterelde,” – dip äytelde.
Su astında urnaşqan teräklärneñ citdi zıyan kürüen äytkän Ukraina küzläwe 1100 kilogram şartlatqıçnıñ qullanıluın da citkerde.
Küperneñ tözekländerelmäyäçäge belderelde.
Ukrainanıñ qurqınıçsızlıq xezmäte operaśiya belän Ukrainanıñ qurqınıçsızlıq xezmäte başlığı, General-polkovniknıñ citäkläwen äytte.