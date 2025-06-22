Xalıqara atom-töş ênergiyäse agentlığı (IAEA) yäkşämbe könne İrannıñ, Fordonı da kertep, öç atom-töş obyektına höcümnän soñ, radiatsiyä däräcäsendä üzgäreşlär bulmawın rasladı.
“Agentlıq İran belän bäyle xäl turında yaña mäğlümatlar alınu belän östämä bäyäläwlär yasayaçaq,” – dip belderde agentlıq X platformasında.
Regionda wäzğıyät' tağın da qatlawlana töşte, çönki AQŞ ilbaşı Donald Tramp yäkşämbe könne Amerika köçläreneñ İrandağı öç atom-töş obyektına "bik uñışlı" hawa höcümnäre başqaruın citkerde. Bu xäl töbäktä kiñräk konflikt başlanu qurqınıçın arttırdı.
Bäreleşlär 13 iyün könne İzrailneñ İrandağı berniçä obyektqa, şul isäptän xärbi häm atom-töş qorılmalarına, hawa höcümnäre yasawınnan soñ başlandı. Bu Tährannıñ cawap höcümnärenä säbäpçe buldı.
İzrail xakimiyätläre beldergänçä, İrannıñ raketa höcümnäre näticäsendä, kim digändä, 25 keşe häläk bulğan, yözlärçä keşe yaralanğan.
Şul uq waqıtta, İran sälämätlek saqlaw ministrlığı mäğlümatlarına qarağanda, İzrail höcümnäre näticäsendä 430 keşe häläk bulğan, 3,500dän artıq keşe yaralanğan.