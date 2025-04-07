İzrail qamaw astındağı Gazzäneñ kön’yağında urnaşqan Xan Yunus şähärendäge Nasser xastaxanäse tiräsen utqa tottı, höcümdä küp sanda keşeneñ ğomeren özelde. Xastaxanä yanında urnaşqan jurnalistlar çadırı da höcümgä duçar buldı, biredä ber fälästinle jurnalist yanıp ülde.
Yäkşämbe könne internetta taralğan teträndergeç fotoräsem-videolarda jurnalistnıñ ut êçendä qaluı häm fälästinlelär belän qotqaru törkemnäreneñ yanğınnı sünderergä tırışuları kürenä.
Xisaplarğa qarağanda, bu jurnalistnıñ “Palestine Today” öçen êşlägän häm şul uq waqıtta äti bulğan Äxmät Mansur buluı belderelä.
Fälästinle jurnalist Wael Abo Omar “X” (êlekke Twitter) platformasında: “(İzrail) raketaları xezmättäşebez Äxmät Mansurnı yandırdı, ul xäzer awır xäldä reanimaśiyädä. Nasser xastaxanäsendäge jurnalistlar çatırına höcüm näticäsendä iñ köçle cäräxätlär aldı - bik qatı peşte”,-dip yazdı.
Gazzä şähärendäge fotoxäbärçe Mäxmüd Bassam isä Mansurnıñ awır cäräxätlär-peşüdän isän qaluı öçen “moğciza kiräk” dip belderde.
Bu höcümdä tağın ike jurnalist ülde häm berniçäse yaralandı.
Jurnalistlarğa qarşı suğış
Bu räximsiz İzrail höcüme – qamaw astındağı töbäktä genośidnı yaqtırtqan jurnalistlarğa qarata höcümnärneñ soñğı misalı bulıp tora.
Mart axırında İzrail “Äl Cäzirä” xäbärçese Hossam Şabat häm “Palestine Today” xäbärçese Möxämmäd Mansurnı üterde.
Gazzädä genośid başlanğannan birle İzrail çit il jurnalistlarınıñ töbäkkä kerüenä kirtä quya, ä fälästinle jurnalistlarnı –küpläp üterüne yaqtırtqan öçen – maxsus räweştä tämek itep ala.
Uzğan yıl Şabat mäs’äläneñ çit il jurnalistlarınıñ anda kerä almawı tügel, ä genośidnı yaqtırtqanda ğomeren xäwef astına quyuçı fälästinle jurnalistlarğa ixtiram citmäw buluın beldergän ide.
Soñğı üterülär belän bergä, İzrail tarafınnan üterelgän jurnalistlar sanı 210nan arttı.
Mart axırında “Jurnalistlarnı üterü suğış cinäyäte bularaq sanalamı-yuqmı?” digän sorawğa AQŞ turıdan-turı cawap birmäde häm Vaşingtonnıñ härwaqıt İzrailneñ ixtiyacları yanında toraçağın beldergän ide.