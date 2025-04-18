AQŞ hawa höcümnäre belän Yämänneñ Hudaida wilayätendäge Ras Isa yağulıq portın nişanğa alıp, kim digändä 38 keşene, şul isäptän sälamätlek saqlaw xezmätkärlären ütergän. Bu xaqta xusi törkeme tarafınnan idarä itelä torğan “Al-Masirah TV” kanalı xäbär itä.
AQŞ armiyäse pänceşämbe könne bulğan höcümneñ portnıñ İran yaqlawındağı xusilärneñ täêminat häm finans çığanaqların özü maqsatında başqarıluın belderde.
Vaşington 15nçe marttan birle xusilärneñ Qızıl diñgez häm Aden qultığındağı grajdanlı häm xärbi korablarğa qarata höcümnären tuqtatu maqsatınnan törkemneñ ob’yektların kön sayın diyärlek hawadan bombalıy. Bu xusilärneñ 2023nçe yıl azağında Gazzädäge fälästinlelärgä teläktäşlek belderü maqsatında başlağan höcümnärenä cawap bulıp tora.
İzrail armiyäse comğa könne Yämännän cibärelgän ber raketanı totqarlawları turında belderde.
AQŞ üzäk komandalığı (CENTCOM) belderüendä: "Bu höcümnärneñ maqsatı - xusilärneñ iq’tisadi köç çığanaqların kimetü, çönki alar üz watandaşlarına zur awırlıqlar kiterä", - dip äytelde.
Xusi sälamätlek saqlaw ministrlığı wäkile Anis Alasbaxi başta yasağan belderüendä, berençel mğ’lümatlarğa qarağanda, ülüçelär sanınıñ 20 buluın häm ğomere özelüçelär arasında 5 medik barlığın belderde.
Ul şulay uq “X” platformasında: "Ras Isa yağulıq portında AQŞ höcümennän soñ 50 yaralı xezmätkär häm êşçe bar", - dip yazdı häm:"Ülüçelär sanı artırğa mömkin, çönki gäwdä öleşläreneñ äle kemneke buluı açıqlana", - dip östäde.
Ut şarı
AQŞ bärgän port Qızıl diñgez buyında, Yämännıñ könbatış yarında urnaşqan.
Comğa könne irtäsen xusilärneñ “Al-Masirah” kanalı çığarğan häm "AQŞ höcümeneñ berençe kadrları" dip täq’dim itelgän räsemnärdä köymälär tiräsendä yanğın şarları kütärelüe häm däwam itüçe yanğınnıñ qalın töten baganaları kürenä.
"Grajdanlı saqlanu-qotqaru törkemnäre häm mediklar ülüçelärneñ gäwdälären ezläw häm yanğınnı sünderü öçen bar köçlären quya", - dip belderde Alasbaxi.
Xusilär 2023nçe yıl oktyaberendä Tel-Aviv Gazzägä qarşı räximsez suğış başlağannan birle İzrailgä raketa häm dron höcümnäre yasap kilä.
"İzrailneñ berniçä töbägendä sirenalar yañğıradı, Yämännän cibärelgän raketa totqarlandı", - dip belderde İzrail armiyäse comğa könne “Telegram”da, häm hawa saqlaw sistemalarınıñ "yanawnı totqarlar öçen" urnaştırıluın östäde.
Xusi höcümnäre dön’yanıñ diñgez transportı xäräkäteneñ yaqınça 12 prośentın täêmin itüçe Suäêş kanalındağı taşunı qıyınlaştıra häm küp kenä şirkätlärne kön’yaq Afrikanıñ oçı aşa uzuçı, qıymmätkä töşüçe ozın yulğa borılırğa mäcbür itä.
AQŞ berençe tapqır xusilärgä qarşı höcümnärne ilbaşı Djo Bayden idaräse waqıtında başladı, häm anıñ warisı Donal’d Tramp, diñgez transportına yanawnı tuqtatqançı, xärbi çaralarnıñ däwam itäçägen belderde.
Franśiyä saqlanu ministrı Sebast’yan Lekornü pänceşämbe kiçendä Qızıl diñgezdäge Franśiyä fregatınıñ Yämännän cibärelgän dronnı yuq itüen belderde.
"Qorallı köçlärebez diñgezdä xäräkät iregen täêmin itü burıçın başqara", - dip yazdı ul “X” platformasında.