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Ukraina: AQŞ belän Soğud Ğaräbstanındağı söyläşülär konstruktiv ütte
Kreml’, Ukraina suğışınıñ tiz arada çişelüe ömetlären kimetep, söyläşülärneñ yaña başlanuın häm alda awır prośess buluın söyläde.
Ukraina: AQŞ belän Soğud Ğaräbstanındağı söyläşülär konstruktiv ütte
Ukrainada suğış / AA
25 Март 2025

Ukraina saqlanu ministrı Röstäm Umerov yakşämbe könne Soğud Ğäräbstanında AQŞ delegaśiyäse belän söyläşülärneñ "konstruktiv häm mäğ’näle" buluın belderde häm, başlıça, ênergetika tarmağına bağışlanuın söyläde.

"Bez töp mäs’älälärne, bigräk tä, ênergetika tarmağın tikşerdek," dip yazdı Umerov üzeneñ sośial’ çeltärlärendä.

Umerov AQŞ ilbaşı Donald Trampnıñ Rusiya belän öç’yıllıq suğışnı tuqtatu öçen diplomatik tırışlıqları qısasında uzuçı älege söyläşülärdä Ukraina delegaśiyäsen citäkläde.

AQŞ maxsus wäkile Stiv Witkoff, Soğud Ğäräbstanındağı möhim söyläşülär aldınnan optimizmın kürsätep, Rusiya ilbaşı Vladimir Putinnıñ öç’yıllıq konfliktnı tuqtatu teläge barlığına ışanuın äytte.

"Minemçä, ul tınıçlıq teli," dip äytte Witkoff yakşämbe könne “Fox News” kanalına.

AQŞ delegaśiyäseneñ Soğud Ğäräbstanında Ukraina räsmiläre belän söyläşülärendä Ukraina häm Rusiya arasında öleşçä utnı tuqtatu mömkinlege qaraldı. AQŞ häm Rusiya räsmiläre, şulay uq, Riyadta ayırım oçraştı.

"Minemçä, düşämbe könne Soğud Ğäräbstanında Kara diñgezdä ike il arasında korablarnıñ ut tuqtatuı turında çın alğa kiteş küräçäksez. Häm monnan soñ, tabigıy räweştä, tulı utnı tuqtatuğa küçäçäksez," dip äytte Witkoff annan alda.

Putin uzğan atnada Ukraina ênergetika qorılmalarına höcüm itüne waqıtlıça tuqtatırğa rizalaştı, läkin Tramp ömet itkänçä, daimi tınıçlıq kileşüenä berençe adım bulırğa tiyeşle 30 könlek tulısınça utnı tuqtatu kileşüen xuplamadı. Ukraina Trampnıñ 30 könlek täq’dimen qabul itte.

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