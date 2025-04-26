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Hindstan belän Paqıstan arasında köçle bulmağan bäreleşlär ike kön däwam itä
Hindstan armiyäse keçkenä külämle qorallar belän atışqa cawap birüen häm ülem - kitem bulmawın belderde
Hindstan belän Paqıstan arasında köçle bulmağan bäreleşlär ike kön däwam itä
The United Nations has urged the neighbours, who have fought multiple wars in the past, to show "maximum restraint". / AP
26 Апрель 2025

“AFP” agentlığınıñ Hindstan armiyäse çığanaqlarına nigezlänep birgän xäbärenä qarağanda, Hindstan häm Paqıstan ğaskärläre bäxäsle Käşmir töbägendä ike ilne ayıra torğan Kontrol’ liniyäse buyınça ikençe tön rättän ut açtı.

Hindstan armiyäse Paqıstan poziśiyäläreneñ bernindi provokaśiyälär bulmıyça torıp Käşmirdäge kontrol’ liniyäse buyınça ciñel qorallar belän ut açuın belderde.

Hindstan räsmi zatları: "Hindstan ğaskärläre keçkenä qorallar belän cawap qaytardı”,-dide  häm ülem -kitem bulmawın citkerde.

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