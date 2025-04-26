26 Апрель 2025
“AFP” agentlığınıñ Hindstan armiyäse çığanaqlarına nigezlänep birgän xäbärenä qarağanda, Hindstan häm Paqıstan ğaskärläre bäxäsle Käşmir töbägendä ike ilne ayıra torğan Kontrol’ liniyäse buyınça ikençe tön rättän ut açtı.
Hindstan armiyäse Paqıstan poziśiyäläreneñ bernindi provokaśiyälär bulmıyça torıp Käşmirdäge kontrol’ liniyäse buyınça ciñel qorallar belän ut açuın belderde.
Hindstan räsmi zatları: "Hindstan ğaskärläre keçkenä qorallar belän cawap qaytardı”,-dide häm ülem -kitem bulmawın citkerde.