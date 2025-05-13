Liviyä xökümäte räise Abdul Xamid Dibäybä sişämbe könne yasağan belderüendä Tripolida qorallı bäreleşlärdän soñ iminlek torğızıluın citkerde.
Aşığıç mediśina xezmätläre sişämbe könne “AFP” agentlığına xäbär itkänçä, bäreleşlärdä, kim digändä, altı keşe ülgän. Monnan alda cirle media çaraları ülüçelär arasında ber qorallı törkem citäkçeseneñ dä buluın citkergän ide.
Aşığıç Mediśina häm Yardäm Üzäge “Altı mäyet Abu Salim tiräsendäge bäreleş urınnarınnan alındı”, dip xäbär itte .
Liviyä mediası bäreleşlärneñ düşämbe könne başqala Tripolida, bigräk tä Salah al-Din häm Abu Salim rayonnarında, ilbaşı şurasına bäyle Totrıqlılıq Yardäm Apparatı citäkçese Abdel Gani äl-Kikli ülgännän soñ başlanuın citkerde .
Dibäybä “X” platformasında: “Min êçke êşlär häm saqlanu ministrlıkların, armiyä häm poliśiyä äğ’zaların başqalada iminlekne torğızu häm däwlät xakimiyäten nığıtu öçen zur uñışları öçen qotlıym,” dip yazdı.
“Bügen ireşkän näticälär qanuni däwlät oyışmalarınıñ ilne saqlaw häm watandaşlarnıñ däräcäsen yaqlaw säläten raslıy,” dip östäde ul.
Xökümät başlığı qanunsız törkemnärgä çik quyarga häm Liviyädä “däwlät oyışmalarınnan tış urın yuq, qanun xakimiyätennän başqa xakimiyät yuq” digän prinśipnı nığıtu kiräklegen belderde.
Urındağı media çaraları, şul isäptän, “Liviyä Al Ahrar” kanalı, Kikli ülgännän soñ başqalada waqıt-waqıt atışlar buluın xäbär itte.
Xäbärlärgä qarağanda, saqlanu ministrlığına bäyle 444nçe brigada apparat köçläre belän bäreleşlärdä qatnaşqan.
Liviyä saqlanu ministrlığı, üz çiratında, Abu Salim rayonında tulısınça kontrol urnaştırıluın rasladı häm bäreleşlärne çikläw öçen xärbi operaśiyä “uñışlı tämamlandı” dip belderde.
Liviyädä 2022nçe yıldan birle däwam itüçe säyäsi büleneş arqasında qayçaq iminlek krizisları kilep çıga.
İke qarşılıqlı xökümät xakimiyätkä däğ’wa itä: Tripolida urnaşqan, xalıqara tanılğan Milli berdämlek xökümäte, anı Dibäybä citäkli häm ul könbatışnı kontrol’ itä; häm Bengazida urnaşqan, Wäkillar Palatası tarafınnan bilgelängän Osama Xammad citäkçelegendäge parallel’ xökümät, ul könçığış häm kön’yaq şähärlärneñ qayberlären kontrolendä tota.
BMO citäkçelegendä milli saylawlar ütkärü öçen yıllar buyı däwam itkän tırışlıqlar tuqtaw noqtasına kilde, bu isä ildäge säyäsi büleneşne häm qorallı konfliktlarnı ozayta.