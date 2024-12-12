12 Декабрь 2024
Törkiyä bıyılnıñ 11 ayında urman çikläwege êksportınnan 2 milliard 300 million dollardan artıq kerem aldı.
Bu xaqta Qara diñgez urman çikläwege häm êşlänmäläre êksportçıları assośiyaśiyäse xäbär itte.
Anda äytelgänçä, Törkiyä ağımdağı yılnıñ 1 nçe ğıynwarınnan 30 nçı noyabrenä qadär çit illärgä 289 meñ 39 tonna urman çikläwege sattı häm ul il iq’tisadına 2 milliard 349 million 239 meñ 446 dollar tabış kiterde.
11 aylıq urman çikläwege êksportı, uzğan yılnıñ şul uq çorı belän çağışrtırğanda, küläm yağınnan 37 meñ 876 tonnağa, kerem yağınnan 721 million 250 meñ 910 dollarğa kübräk.