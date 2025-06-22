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Tramp, İran tiz arada tınıçlıq urnaştırmağan oçraqta, tağın da kübräk höcüm belän yanadı
İrannı "Yaqın Könçığışnıñ zalime” bularaq bäyäläwçe AQŞ ilbaşı Tähranğa yä tınıçlıq urnaştırırğa, yäisä tağın da zurraq höcümnärgä äzer bulırğa quştı.
Tramp, İran tiz arada tınıçlıq urnaştırmağan oçraqta, tağın da kübräk höcüm belän yanadı
Trump threatens Tehran over potential retaliation against US, saying Iran has choice between "peace or tragedy". / AP
17 сәгать элек

AQŞ ilbaşı Donald Tramp, İrannı bernindi cawap höcüme yasamasqa kisätep, ildäge başqa ob’yektlarnı da utqa totaçaqların äytte. Ul soñğı höcümnärdä İrannıñ atom-töş obyektların yuq itülären belderde.

Tramp yakşämbe irtäsendä Aq Yortta çığış yasap: "Yä tınıçlıq bulaçak, yä İran öçen soñgı sigez kön êçendä kürelgännän dä zurraq facıyğa bulaçak," dide.

"Küptän tügel AQŞ xärbiläre İran rejimınıñ öç töp atom-töş obyektına - Fordo, Natanz häm İsfaxanğa - zur külämle tögäl höcümnär başqardı. Bu atamalarnı yıllar buyı işetep tordıq, alar bu cimergeç êşçänlek alıp bara," dip äytte Tramp.

"Beznen maksat - İrannıñ atom-töş bayıtu mömkinlegen yuq itü häm dönyada terrornıñ berençe sponsorı bulgan däwlätneñ atom-töş yanawın tuqtatu ide," dip östäde ul.

Tramp AQŞ höcümnären "bik zur xärbi uñış" dip atadı. Ul östäp: "İrannıñ töp atom-töş bayıtu obyektları tulısınça häm bötenläy yuq itelde," dip belderde.

AQŞ ilbaşı İran turında "Yaqın Könçığışnıñ zalime" dip äytte häm Tährannı "xäzer ük tınıçlıq urnaştırırğa" çaqırdı.

"Ägär alar monı êşlämäsä, kiläçäktäge höcümnär tağın da zurraq häm ciñelräk bulaçak," dip kisätte ul.

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