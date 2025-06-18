Tön’yaq Koreya liderı Kim Çen In Rusiya belän tözelgän “Kiñ qırlı strategik partnyerlıq kileşüe”n tögäl ütärgä wäğ’dä birde. Bu xaqta däwlät kontrolendäge Koreya üzäk xäbär agentlığı çärşämbe könne xäbär itte.
Agentlıq xäbärenä qarağanda, Kim sişämbe könne Pxen’yanda Rusiyä İminlek şurası ğomum särqatibe Sergey Şoygu belän bulğan oçraşuda bu wäğ’däne telgä kiterde häm Pxen’yannıñ imperialist gegemoniya xäräkätlärenä qarşı Rusiyäneñ suverenitetın, cir bötenlegen häm xalıqara ğadellekne yaqlawnı şartsız räweştä xuplayaçağın assızıqladı.
Tön’yaq Koreya 2024nçe yılnıñ iyün’ ayında Pxen’yanda Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin häm Kim Çen In arasında imzalanğan partnyerlıq kileşüennän soñ Ukrainğa qarşı suğışta Rusiyägä yärdäm öçen meñlagän ğaskär cibärde. Bu kileşüdä, yaqlarnıñ bersenä öçençe ber il höcüm itä qalğan oçraqta, xärbi yärdäm kürsätü şartı urın ala.
Tön’yaq Koreya meñlägän xezmätkär cibäräçäk
Kim häm Şoygu Kursk töbägen qotqaru operaśiyälärendä Koreya Xalıq armiyäse ğaskärläreneñ kürsätkän batırlıqların istä qaldıru öçen berniçä ideya häm plannı qarap rasladı. Şoygu kileşü imzalanuınıñ berençe yıllığı bilgeläp ütelgän bu ayda-4 nçe iyün’dä Pxen’yanga säfär yasağannan soñ ike atna êçendä ikençe tapqır kitte.
Şoygu sişämbe könne yasağan belderüendä, Tön’yaq Koreyanıñ Ukraina çigenä yaqın urnaşqan Kursk töbägendä minalarnı çistartu häm yañadan tözekländerü êşlärendä yärdäm itü öçen 1.000 suğış injenerı häm 5.000 xärbi tözüçe belän barlığı 6.000 xezmätkär cibäräçägen äytte. Şulay uq, bu töbäktäge zıyan kürgän infrastrukturanı tözätü öçen 5.000 xärbi tözüçedän torğan ike brigada cibäreläçägen dä östäde.
Koreya üzäk xäbär agentlığı xäbärendä äytelgänçä, Kim Çen In Rusiya belän imzalanğan kileşüneñ êçtälegen rasladı häm bäyläneşle plannarnı qabul itep, kiräkle xezmättäşlek plannarı xaqında centekläp söyläşte.
Läkin “Yonhap News” agentlığı xäbär itkänçä, Kön’yaq Koreya çärşämbe könne Pxen’yan tarafınnan 6.000 qorallanğan xezmätkärne Rusiyägä cibärü qararın "borçılu belän" qabul itte häm bu wäzğıyät’neñ BMO İminlek şurası qararların açıq räweştä bozu buluın belderde.
Xäbärdä Seuldağı tışqı êşlär ministrlığı wäqalätleseneñ "Tön’yaq Koreya belän Rusiya arasında däwam itüçe qanunsız xezmättäşlekne tirän borçılu belän qabul itäbez" dip äytüe häm Tön’yaq Koreyanıñ bu ğamällärne şunduq tuqtatırğa çaqıruı da citkerelde.