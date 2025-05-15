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Törkiyä İstanbul söyläşüläreneñ Ukraina–Rusiya tınıçlığı öçen yaña säxifä açuına ömetlänä
Tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan NATO ministrları Antaliyädä cıyılğan waqıtta Ukrainağa tınıçlıq kiterü omtılışlarında Törkiyäneñ strategik rolen assızıqladı
Törkiyä İstanbul söyläşüläreneñ Ukraina–Rusiya tınıçlığı öçen yaña säxifä açuına ömetlänä
Turkish Foreign Minister Hakan Fidan has emphasised that the Antalya meeting provides a vital platform for NATO allies to deliberate on pressing matters facing the Euro-Atlantic region. (Photo: AA) / AA
15 Май 2025

Törkiyä tışqı êşlär ministrı Ukraina belän Rusiya arasında pänceşämbe könne İstanbulda ütäçäk tınıçlıq söyläşüläreneñ ike suğışuçı yaq arasında yaña başlanğıçqa yul aça aluına ömet belderde.

Xaqan Fidan NATOnıñ räsmi bulmağan tışqı êşlär ministrları cıyılışınıñ açılışında yasağan çığışında bolay dide: “3 yıl qazap çikkännän soñ mömkinlek täräzäse açıluın küräbez”.

Rusiya häm Ukrainanıñ yaqınça ike yıldan soñ berençe tapqır İstanbulda turıdan-turı tınıçlıq söyläşüläre ütkärüe kötelä. Törkiyä tagın ber tapqır qabul itüçe  il häm aradaşçı role başqara.

Fidan: “İstanbulda uzaçaq söyläşülär yaña säxifä açarğa êtärer dip ışanam”,- dide.

Fidan şulay uq, NATO külämendä AQŞnıñ Texas ştatınnan başlap Törkiyäneñ başqalası Änkaragä qadär suzılğan iminlek çeltäre buldırunıñ ähämiyätenä dä tuqtaldı.

NATOnıñ räsmi bulmağan cıyılışınıñ ikençe könendä jurnalistlarğa belderülär yasağan Fidan Awrupa–Atlantik töbägendä barğan möhim waqıyğalarga iğ’tibar cälep itte.

Ul: “Berlektäş partnyerlar bularaq bügen saqlanu yögen niçek büleşäbez, saqlanu sänäğate asqormasın niçek nığıtaçaqbız häm Ukrainağa tınıçlıqnı niçek kiterä alaçaqbız, şul turıda möhim fiker alışular bulaçaq”,– dip belderde.

NATO partnyerları bularaq saqlanu ölkäsendä xezmättäşlekne häm Ukrainada tınıçlıq urnaştıru mäs’älälären qarayaçaqların äytte.

 Fidan bu cıyılışnıñ iyün’ ayında Gaaga şähärendä uzaçaq NATO sammitına nigez äzerläyäçägen dä östäde.

Antaliya belän İstanbulda ber ük waqıtta alıp barılğan diplomatiya aşa Törkiyä NATOnıñ töp berlektäşe genä tügel, ä xalıqara qarşılıqlarnı çişüdäge arta barğan täêsire belän diplomatik üzäk bularaq ta üzen kürsätä.

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