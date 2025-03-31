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Franśiya mäxkämäse Marin Le Pennı korrupśiya däğ’wasında ğäyeple dip taptı
Franśiyanıñ çiktän tış uñçı säyäsätçese Marin Le Pen häm tagın sigez keşe ğayeple dip tabıldı. Le Penneñ säyäsi kiläçäge qurqınıç astında.
Franśiya mäxkämäse Marin Le Pennı korrupśiya däğ’wasında ğäyeple dip taptı
Marine Le Pen faces a court decision that could bar her from the 2027 election. [Photo: AP] / AP
31 Март 2025

Franśiya mäxkämäse düşämbe könne Marin Le Penne korrupśiya başqaruda ğayeple dip taptı, ämma aña bilgelänäçäk cäza häm monıñ anıñ säyäsi kiläçägenä täêsire turında belderü yasamadı.

Parij mäxkämäsendä berençe rättä utırğan Le Pen baş sud’ya mäxkämäneñ qararın uqığanda bernindi reakśiya kürsätmäde.

Sud’ya Le Pen kebek ük êlek Awrupa parlamentında xalıq ışanıçlısı bulğan sigez keşegä dä ğäyepläw belderde.

Le Pen häm qalğan ğäyeplänüçelärgä 10 yılğa qädär törmä cäzası yanıy. Alar mäxkämä qararına rizasızlıq belderä ala, bu oçraqta däğ’wa qabat qaralaçaq.

Ämma Le Pen öçen iñ zur qurqınıç – mäxkämä rizasızlıq belderü prośessına qaramastan, tiz arada säyäsi tıyu kertergä mömkin.

Bu aña 2027nçe yılğı ilbaşı saylawında qatnaşırğa kirtä quya ala. Le Pen mondıy mömkinlekne "säyäsi ülem" dip bäyäläde.

Le Pen häm anıñ "Milli berlek" partiyäsennän 24 räsmi zat 2004-2016nçı yıllarda Awrupa parlamentı kiñäşçelärenä bülengän fondlarnı partiya xezmätkärlärenä tüläw öçen qullanuda ğäyeplänä ide. Bu – Awrupa Berlegeneñ 27 äğ'zasınıñ qağıydälärenä qarşı kilä.

Le Pen häm qalğan ğäyeplänüçelär barlıq ğäyepläwlärne kire qaqtı.

56 yäş’lek Le Pen 2017 häm 2022nçe yılğı saylawlarda  Franśiya ilbaşı Êmmanuêl Makronğa qarşı ikençe urında ide häm anıñ partiyäseneñ saylawçılar arasında yaqlawı soñğı yıllarda arttı.

Le Pen urınına Jordan Bardella kiläçäkme?

2024 nçe yıl axırında tuğız atnalıq xökemgä tartu prośessı waqıtında Le Pe säyäsi tıyu qararınıñ anı namzätlektän mäxrüm itäçägen häm saylawçıların wäkillek itä almayaçağın yaqladı.  

"Min wäkillek itkän xäräkätkä 11 million keşe tawış birde. Dimäk, irtägä millionlağan fransuz saylawda üz kandidatın kürä almayaçaq” dide ul häm öç sud’yadan torğan mäxkämä wäkillegenä möräcäğat’ itte.

Ägär Le Pen 2027nçe yılda kandidat bula almasa, anıñ almaşçısı bularaq partiyäne 2021nçe yıldan birle citäklägän 29 yäş’lek Jordan Bardella saylawlarda qatnaşa ala.

Le Pen Awrupa parlamentı aqçaların partiya mänfäğat’läre öçen qullanu öçen sistema buldıru ğayepläwlären kire qaqtı.  Anıñ urınına Awrupa parlamentı tarafınnan finanslanğan kiñäşçelärneñ êşen xalıq ışanıçılılarınıñ ixtiyaclarına yaraqlaştırunıñ urınlı buluın yaqladı.

Läkin utırışlarda Awrupa Berlege fondlarınıñ Le Penneñ şäxsi iminlek xezmätkärenä—ul êlek anıñ ätiseneñ dä saqçısı bulğan—häm şäxsi assistentına qullanuı açıqlandı.

Prokurorlar Le Pen öçen ike yıl törmä cäzası häm biş yıl säyäsi tıyu taläp itte.

Le Pen isä mäxkämäneñ berdänber maqsatınıñ anı ilbaşı saylawınnan çitläşterü buluın belderde.

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