Paqıstan armiyäseneñ belderüenä qarağanda, Paqıstan Ciröste köçläre komandirı marşal Asım Munir häm AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp çärşämbe könne Aq Yortta uzğan oçraşuda säwdä, iq’tisadi üseş häm kriptovalyuta temaların qaradılar.
Armiya pänceşämbe könne yasağan belderüdä bolay dide: “İlbaşı Tramp Paqıstan belän ozın möddätle strategik garmoniya häm urtaq mänfäğat’lär nigezendä ike yaqlı fayda kiterä torğan säwdä partnyerlığına zur qızıqsınu kürsätte”.
Belderüdä şulay uq Munir belän Trampnıñ İzrail belän İran arasındağı kiyerenkeleklär xaqında da fiker alışuları äytelde.
“Ber suğışnı tuqtattım”
AQŞ ilbaşı Donal'd Tramp Paqıstan ğomum ştab başlığı marşal Asım Munirnı Hindstan belän suğışnı kirtäläwdä uynağan ähämiyätle role öçen maqtadı.
Tramp Vaşingtondağı töşke aş mäclese oçraşuınnan soñ:
“Bügen marşal Asım Munirnı qabul itü — zur däräcä ide”,- dip belderde.
Oçraşu Kabinet bülmäsendä matbuğatqa yabıq ütte.
Tramp bolay dip östäde:
“Min anı suğışnı tuqtatqanı öçen räxmät äytergä çaqırdım. Şulay uq Paqıstan belän potenśial säwdä kileşüen häm İran mä’säläsen dä kertep regional’ temalarnı qaradıq”.
Töşke aştan êlek jurnalistlarğa yasağan çığışında Tramp, Kön’yaq Aziyädäge köndäş illär arasında bäreleşne tuqtatu turındağı däğ’wasın yañarttı.
“Alar ber-bersenä qarşı êşkä kereşergä cıyınalar ide — ikese dä atom-töş köçenä iyä il. Min ike zur millät arasındağı suğışnı tuqtattım”, — dide ul.
Tramp wäzğıyät’ne tınıçlandıruda näticäle bulğannarı öçen marşal Munirnı da, Hindstan prem’yer-ministrı Narendra Modinı da maqtadı:
“Bu keşe (Munir) Paqıstan yağında suğışnı tuqtatuda bik tä êffektiv buldı, Modi isä Hindstan yağında”, — dide Tramp.
“Min Paqıstannı yaratam. Modi — bik şäp keşe. Kiçä anıñ belän söyläştem, Hindstanlı Modi belän säwdä kileşüe tözibez”,-dip östäde ul.
Aq Yortnıñ matbuğat särqatibe urınbasarı Anna Kelly beldergänçä, bu oçraşunıñ säbäplärennän berse — marşal Munirnıñ uzğan ayda Hindstan belän Paqıstan arasında atom-töş suğışın buldırmıy qaluı öçen Trampqa Nobel’ büläge birü çaqıruı yasağan cämäğat’çelek belderüläre bulğan.