TÖRKİ DÖNYA
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Törkiyä häm Üzbäkstan Xalıqara törki däwlätlär universitetın açıp cibärde
Taşkentta yaña universitet Törkiyä häm Üzbäkstan arasındağı akademik häm iqtisadi üseşkä bulışlıq itäçäk
Törkiyä häm Üzbäkstan Xalıqara törki däwlätlär universitetın açıp cibärde
During their meeting, a Memorandum of Understanding on the Establishment of the International Turkic States University was signed, formally launching the project. / AA
8 Апрель 2025

Törkiyä belän Üzbäkstan arasında qul quyılğan kileşü memorandumı qısalarında Üzbäkstan başqalası Taşkentta tözelgän Xalıqara törki däwlätlär universitetı düşämbe könne Törkiyä yuğarı belem şurasında imzalanğan kileşü belän räsmi räweştä êşçänlegenä başladı.

Bu çara ike il arasındağı akademik xezmättäşlekneñ artuında möhim borılış noqtası bularaq terkälde.

Yuğarı belem şurası (YÖK) Başlığı Erol Özvar universitetnıñ potenśialı mäs’äläsendä optimizmın citkerde: "Universitetıbız barı tik kvalifikaśiyäle yäş buınnarnıñ üsüenä öleş kertep kenä qalmayaçaq, ber ük waqıtta fänni tikşerenü häm innovaśiya ölkälärendä aldınğı proyektlarnı tudırıp, illärneñ global köndäşlek köçen arttıraçaq", - dip äytte.

Özvar YÖK Yuğarı belem şurası üzägendä üzbäk wäkillegen citäkläwçe Üzbäkstan İlbaşı idaräseneñ sośial üseş departamentı başlığı häm Yuğarı belem şurası räise Odil Abdurakhmanov belän oçraştı.

Söyläşü waqıtında Xalıqara törki däwlätlär universitetınıñ tözelüe turında kileşü memorandumına qul quyılıp proyekt räsmi räweştä başlatıldı.

Çığışında Özvar, üzbäk wäkillegen qabul itüdän şat buluın belderep, universitetnıñ Törkiyä belän Üzbäkstannıñ tarixi bağlanışları nisbätennän möhimlegenä basım yasadı: "Bügen ike il arasındağı mönäsäbätlärneñ üseşendä tarixi könne qotlıybız. Bu universitet yuğarı belem ölkäsendä anıq adım üzençälegendä”.

Monnan tış İlbaşları Räcäp Tayyip Ärdoğan häm Şäwkät Mirziyayevnıñ tırışuları belän ğinwar ayında imzalanğan qararnamä belän universitet öçen kiräkle qanuni qısanıñ buldırıluın belderde.

Universitetnıñ töp missiyäse här ike ilneñ ixtıyac toyğan yuğarı sıyfatlı keşe çığanaqların äzerläw, belem häm texnologiya ölkäsendä kiläçäkneñ liderların üsterü häm mädäni wä akademik üzgäreşlärne arttıru.

Özvar: "Törkiyä häm Üzbäkstannıñ belemen häm täcribäsen tuplap, bu yuğarı uqu yortı här ike ilneñ kiläçägenä ähämiyätle öleş kertäçäk häm global köndäşlek köçlären arttıraçaq”, - dide.

Berençe êtapta universitet injenerlıq, mäğlümat texnologiyäläre, sälamätlek saqlaw häm awıl xucalığı ölkälärendä İstanbul texnik universitetı, Yaqın Könçığış texnik universitetı, Hacettepe universitetı häm Ägäy universitetı kebek aldınğı törek universitetları belän xezmättäşlek êçendä uqıtu programmaların täqdim itäçäk.

Özvar universitetnıñ şuşı yuğarı uqu yortları belän xezmättäşlek urnaştırıp, xalıqara däräcädä tanılğan programmalarnı täqdim itäçägenä häm törki däwlär arasındağı sośial, iqtisadi häm mädäni bağlanışlarnı nığıtaçaq "umırtqa universitetı" bularaq xezmät itäçägenä basım yasadı.

Abdurakhmanov, Özvarnıñ cılı qarşı aluı öçen räxmäten äytep, proyektnıñ ähämiyäten täqrarladı häm universitetnıñ dürt möhim törek yuğarı uqu yortınnan akademik kadrları häm programmaları belän êşçänlegenä başlayaçağın belderde.

Monnan tış, törki dönyanıñ urtaq śivilizaśiyäsenä iğtibarnı yünältep, universitetnıñ yaña xezmättäşlek proyektarınıñ qamilläşterelüe öçen platforma bulaçağına ışanuın äytte.

Kileşü memorandumınıñ imzalanuı Törkiyä häm Üzbäkstan arasındağı bağlanışlarnı nığıtuçı häm tağın da kiñ törki dönyanıñ akademik häm iqtisadi üseşenä öleş kertüçe Xalıqara törki däwlätlär universitetınıñ räsmi bularaq başlatıluın simvollaştıra.

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