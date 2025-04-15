Fukusima Daiçi atom êlektr stanśiyäse operatorı sişämbe könne zıyan kürgän atom stanśiyäsennän yağulıq qaldıqların çığaru öçen qabat test başladı, dip xäbär itä cirle mäğ’lümat çaraları.
“Tokyo êlectric Power Company” (TEPCO) 2nçe nomerlı reaktorda az külämdä atom yağulığı qaldıqların alu öçen sınaw prośedurasın başlağan, dip xäbär itä “NHK World”.
Uzğan yıl noyabr ayında TEPCO berençe tapqır 2011 yılda cir teträw häm śunami afätendä zıyan kürgän reaktordan êretelgän yağulıq qaldığınıñ keçkenä kisägen aluğa ireşkän ide.
NHK citkergänçä, TEPCO, täwge testta qullanılğan ısulğa oxşaş yuldan barıp, neçkä torba räweşendäge cihaznı saqlaw sawıtına urnaştırırğa häm asqı öleştä cıyılğan berniçä gramm qaldıqnı alırğa planlaştıra. Şirkät, prośess uñışlı barsa, qaldıq ürnägen kiläse atnada çığarırğa ömetlänä.
Fukusima Daiçi atom êlektr stanśiyäseneñ öç reaktorında yaqınça 880 tonna yağulıq qala, alar atom-töş afäte waqıtında reaktor üzäkläreneñ êretelüe näticäsendä barlıqqa kilgän. Fukusima atom stanśiyäse 2011 yılda Yaponiyädä 9 ball zurlığındağı cir teträw häm śunami näticäsendä zıyan kürgän ide.