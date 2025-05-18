Liviya Milli berlek xökümäte prem’yer-ministrı Abdul Xämit Dbeybex şimbä könne belderü yasap, Tripolidağı soñğı täraqqıyät’lärneñ şähärneñ suğışçılardan qotqarıla alınaçağına häm xoquq nigezle däwlät xıyalınıñ ozaqmalıy çınbarlıqqa äylänä alaçağına ömet birüen äytte.
Xökümät platforması “Hakomitna”da onlayn belderü yasağan Dbeybex uzğan atnada Tripolida küzätelgän bäreleşlärgä tuqtalıp, xökümäte wazıyfağa başlağan çorda suğışçılarnıñ däwlättän köçleräk buluın açıqladı.
Şulay uq 13 may könne Totrıqlılıqnı xuplaw berämlegeneñ suğışçı törkemenä qarşı başqarılğan operaśiya turında xäterlätkän Dbeybex xökümät köçläreneñ wazıyfanı tizlek belän tämamlawın belderde.
“Suğışçı törkeme 6 banknı kontrol’ itep, üzlärenä qarşı çığuçılarnı törmägä utırta yäisä üterä ide,” – dide ul häm Totrıqlılıqnı xuplaw berämlege täêsirendä bulğan Abu Salim mäxälläse xalqına xökümät yärdämen arttıru süzen birde.
Xalıqara cinayät’ mäxkämäse censi yaqtan tınıçsız itü belän awır cinayät’lärdä ğayeplänüçe törkem liderı Osama Najim xaqındağı xisabına tuqtalğan prem’yer-ministr tübändägeçä däwam itte: “Anıñ kebek cinayät’çeneñ arabızda qaluına röxsät birä almıybız. Berençe tapqır suğışçı citäkçelekne beterep, xoquq däwläten tözü mäs’äläsendä çın ömetebezneñ buluın äytä alam.”
Dbeybex barlıq törkem äğzalären däwlät oyışmalarına quşılırğa häm şantaj belän qanunsızlıqnı tuqtatırğa çaqırdı.
Tripolidağı bäreleşlär
Tripolida düşämbe könne Totrıqlılıqnı xuplaw berämlege belän citäklägän Abdel Ghani al-Kiklineñ ülemennän soñ bäreleşlär çıqtı. Xökümät citkergänçä Saqlanu ministrlığına bäyle 444nçe xärbi brigada Tripolineñ Abu Salim mäxälläsendäge Totrıqlılıqnı xuplaw berämlegeneñ üzägen qulğa töşerde häm töbäkne kontrol’ astına aldı.
13 may könne Dbeybex belderü yasap, başqaladağı waqıyğalarda däwlät avtoritetın täêmin itüdäge uñışları öçen armiya häm poliśiya äğzalären täbrik itte. 14 maynıñ irtäsendä başqaladağı köçle suğışçı törkemnärennän berse bularaq qabul itelüçe Rada belän xökümät köçläre arasında bäreleşlär başlandı häm Tripolineñ qayber bistälärendä binalardan tomannar kütärelde.
Saqlanu ministrlığı şul uq könne belderü yasap, grajdannarnı saqlaw tırışlıqlarınıñ ber öleşe bularaq Tripolidağı barlıq bäreleş töbäklärendä utnı tuqtatunıñ iğlan itelüen citkerde.
Tripoli şähär xaqimiyäteneñ sälamätlek saqlaw êşläre räsmi zatı Möxämmäd Abdel Wahab bäreleşlärdä 6 keşeneñ ülüen häm 70 keşeneñ yaralanuın açıqladı.