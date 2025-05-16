Rusiyä häm Ukraina arasındağı tınıçlıq urnaştıru söyläşülären comğa könne İstanbulda ütkäräçäk wäkilleklär bilgelände.
Söyläşülärdä Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan, AQŞ däwlät särqätibe Marko Rubio räislegendäge Amerika wäkillege, Ukraina saqlanu ministrı Röstäm Umerov citäkçelegendä Ukraina wäkillege häm Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putinnıñ kiñäşçese Vladimir Medinskiy räislegendä Rusiyä wäkillege qatnaşaçaq.
Ukraina ilbaşı Volodimir Zelenskiy tınıçlıq urnaştıru söyläşüläre öçen räsmi wäkillekneñ barlıqqa kiterelüenä qarağan qararnamä açıqladı. Törek, rus häm amerikalı räsmi zatlar belän küreşep söyläşüe kötelgän wäkillek başında saqlanu ministrı Röstäm Umerov bulaçaq.
Cıyılışqa Ukraina tışqı êşlär ministrı urınbasarı Sergey Kisliśa, Qurqınıçsızlıq xezmäte başlığı urınbasarı Oleksandr Poklad, Tışqı küzläw xezmäte başlığı urınbasarı Oleg Lugovskiy, Ğomum ştab başlığı urınbasarı Aleksey Şevçenko, Saqlanu ministrlığınıñ töp küzläw mödirlege başlığı urınbasarı Vadim Skibiśkiy, Hawa köçläre citäkçelegeneñ ştab başlığı urınbasarı Yevgeniy Şinkarev, Diñgez köçläre citäkçelegeneñ ştab başlığı urınbasarı Oleksandr D’yakov, Ğomum ştab räislegeneñ Üzäk xoquq departamentına bäyle Xalıqara häm operaśional’ xoquq bülege başlığı Aleksey Malovaśkiy, Ğomum ştab räislegeneñ Töp xäräkät mödirlegendä ölkän ofiśer Aleksandr Şerixov, Qorallı köçlär başcitäkçese Georgiy Kuzmıçev häm İlbaşı idaräseneñ başlıq kiñäşçese Aleksandr Bevz kiläçäk.
Vladimir medinskiy citäkçelegendäge Rusiyä wäkillegendä tışqı êşlär ministrı urınbasarı Mixail Galuzin, Ğomum ştab räislegeneñ Töp küzläw mödirlege direktorı İgor’ Kostyukov häm Rusiyä saqlanu ministrı urınbasarı Aleksandr Fomin bulaçaq.
Wäkillektä urın aluçı belgeçlär arasında Rusiyä Ğomum ştab räislegeneñ İnformaśiya departamentı mödir urınbasarı Aleksandr Zorin häm Rusiyä däwlät başlığınıñ Gumanitar ölkädän cawaplı däwlät säyäsäte departamentı başlığı urınbasarı Yevgeniya Podobreyevskaya belän ber rättän Rusiyä tışqı êşlär ministrlığına qarağan Bäysez däwlätlär cämğıyäte illäreneñ ikençe departamentı mödire Aleksandr Polişçuk häm Rusiyä saqlanu ministrlığınıñ Xalıqara xärbi xezmättäşlek direkśiyase mödire urınbasarı Vladimir Şevśov ta bar.