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Törkiyä İzrailneñ basıp aluına qarşı xoquqıy poziśiyäsen BMOnıñ iñ yuğarı mäxkämäsendä citkeräçäk
Törkiyä İzrailneñ Fälästindäge ğamälläre belän bäyle Xalıqara mäxkämä utırışlarında 44 il belän bergä qatnaşa.
Törkiyä İzrailneñ basıp aluına qarşı xoquqıy poziśiyäsen BMOnıñ iñ yuğarı mäxkämäsendä citkeräçäk
World Court Israel Palestine / AP
30 Апрель 2025

Törkiyä tışqı êşlär ministrı urınbasarı Nux Yılmaz çärşämbe könne Xalıqara cinayät’ mäxkämäsendä belderü yasayaçaq, dip xäbär itä diplomatik çığanaqlar.

Çığanaqlar äytüençä, Yılmaz İzrailneñ BMO, xalıqara oyışmalar häm öçençe illär aldında cawaplılıqları turında kiñäşmä prośessları qısalarında çığış yasayaçaq.

BMO ğomum şurası 2024 yılnıñ 19 dekabrendä rezolyuśiyä qabul itte, ul Xalıqara cinayät’ mäxkämäsenä İzrailneñ basıp alınğan Fälästin territoriyäsendäge, şul isäptän, Könçığış Yerusalimdağı, ğamälläreneñ xoquqıy näticäläre turında kiñäşmä fiker birüne sorap möräcäğät itä.

Rezolyuśiyä İzrailneñ xalıqara xoquq nigezendäge burıçlarına basım yasıy.

Barlığı 52 il, şul isäptän Törkiyä, bu rezolyuśiyäne xupladı.

Rezolyuśiyädän soñ, Xalıqara cinayät’ mäxkämäse BMO, anıñ äğ’za illäre häm küzätüçe statusına iyä bulğan Fälästin däwläten yazmaça häm süz belän belderülär tapşırırğa çaqırdı.

Törkiyä üzeneñ yazma bäyanın 27 fevral’dä tapşırdı.

Barlığı 45 il häm xalıqara oyışma yazma bäyan cibärde.

İslam xezmättäşlek oyışması, Garäp ligası häm Afrika Berlege räsmi möräcäğätlär tapşırğannan soñ cinayät’ êşenä quşılu xoquqına iyä buldı.

Xalıqara cinayät’ mäxkämäse süzle tıñlawlarnı 28 aprel’dän 2 mayğa qadär bilgeläde.

Utırışlar waqıtında 44 il häm oyışma süzçe belderülär yasayaçaq dip kötelä.

Tışqı êşlär ministrınıñ urınbasarı Yılmaz çärşämbe könne säğat’ 16:00 da (1300GMT) Törkiyäneñ poziśiyäsen täq’dim itäçäk.

Xalıqara cinayät’ mäxkämäse BMO’nıñ töp xökem organı bulıp tora.

Ul däwlätlär arasında xoquqıy bäxäslärne çişä häm BMO ğomum şurası yäki başqa wäqalätle BMO organı tapşırğan xoquqıy sorawlar turında kiñäşmä fiker birä.

BMOnıñ barlıq äğza illäre Xalıqara cinayät’ mäxkämäse statusına kerä häm mäxkämägä möräcäğat’ itä ala.

Ämma qayber BMO organnarı häm oyışmaları ğına kiñäşmä fikere soraw xoquqına iyä.

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