Rusiya ilbaşı Vladimir Putin Volgograd xalıqara aêroportına tarixi iseme – “Stalingrad”nı qaytaru turında färman imzaladı.
“1941-1945 yıllardağı Böyek Watan suğışında Sovet xalıqınıñ ciñüen mäñgeläşterü maqsatında, Volgograd xalıqara aêroportına tarixi ‘Stalingrad’ isemen biräbez,” – dip äytelä Kreml’ tarafınnan çärşämbe könne çığarılğan färmanda.
Aêroportnıñ isemen üzgärtü Putinnıñ şul uq könne bu şähärgä yasağan säfäre waqıtında iğ’lan itelde. Ul, şulay uq, vizit qısalarında Belarus’ ilbaşı Aleksandr Lukaşenko belän söyläşü ütkärde. Bu säfär Böyek Ciñüneñ 80 yıllığı aldınnan buldı.
Böyek Ciñü köne – Rusiyä häm êlekkege Sovet illärendä 9 mayda bäyräm itelä. Ul İkençe Bötendönya suğışı waqıtında faşist Germaniyäseneñ kapitulyaśiyä könen iskä aluğa bağışlana. Rusiya bu suğışnı räsmi räweştä Böyek Watan suğışı dip atıy.
İdel yılğasınıñ könbatış yarında urnaşqan Stalingrad şähäre 1961 yılda Sovet citäkçese Nikita Xruşçev idaräse waqıtında Volgograd dip üzgärtelde. Bu üzgäreş Sovet liderı İosif Stalin wafatınnan soñ başlanğan de-stalinizaśiyä çorında buldı.
Şähär Böyek Stalingrad yawı urını bulıp tora. Bu bäreleş 1942 yılnıñ avgustınnan 1943 yılnıñ fevralenä qadär däwam itkän räximsez suğış bula. Näticädä Sovet berlekläre faşist Germaniyäseneñ Kavkazğa taba baruın tuqtata, läkin bu ciñü öçen millionnan artıq sovet xärbiye ğomeren yuğalta.