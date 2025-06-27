Avstraliya xökümäte aq tänlelärneñ östen buluın yaqlağan “Terrorgram” isemle törkemne terror oyışmaları isemlegenä kertte.
Êçke êşlär ministrı Tony Burke êkstremistik näfrät süzlärenä Avstraliyädä urın yuq dip belderde.
Burke “X platformasında yasağan belderüendä:
"Bu törkem, qayber avstraliyälelärgä üz yortlarında üzlären kiräkmägän keşe kebek xis itü ideologiyäsen tarata. Bu êkstremistik näfrät xise Avstraliyädä qabul itelmi, bezdä monıñ öçen urın yuq”,— dip yazdı.
“SBS News” mäğ’lümatlarına qarağanda, bu çeltärneñ terror oyışmaları isemlegenä kertelüe, anıñ äğ’zaları yäisä bäyläneşe buluı bilgelängän keşelärgä 25 yılğa qadär törmä cäzası yanıy aluın añlata.
Burke bolay dide:
"Bu çeltärne isemlekkä kertü — Avstraliya xökümätenä ildä êkstremistik ğämällärne çikläw häm avstraliyälelärneñ imindä buluına tağın da kübräk köç biräçäk."
Bu yıl başında Avstraliya xökümäte “Terrorgram”ğa sankśiyälär kertkän — häm bu oçraq Kamberranıñ tulısınça onlayn räweştä ğämäl qılğan ber törkemgä qarata berençe tapqır terrorğa qarşı köräş finanslawı sankśiyiyäse bularaq terkälgän.
Terrorgram — nigezdä Telegram xäbärläşü platforması aşa êşçänlek alıp barğan häm neo-faşist, aq tänlelärgä östenlekne yaqlawçı, suğışçan tizläneş ideologiyäsen propagandalawçı onlayn çeltär.
Böyekbritaniya êçke êşlär ministrlığı mäğ’lümatına qarağanda, bu törkem könbatış dön’yasın cimerüne häm köç qullanıp başqarıla torğan terror ğamälläre aşa rasalar arasında suğış çıgarunı maqsat itep quya.
Böyekbritaniya 2024nçe yılnıñ aprelendä “Terrorgram”nı tıyılğan terror oyışması dip iğ’lan itte.
“Terrorgram” belän bäyläneşe bulğan kimendä ike höcüm terkälgän:
Uzğan yılnıñ avgustında Törkiyädä mäçet yanında 18 yäş’lek yegetneñ 5 keşene pıçaq belän yaralap, höcümne turıdan-turı efirda kürsätüe;
2022 nçe yılnıñ oktyabrendä Slovakiyäneñ başqalası Bratislavada barda 2 keşeneñ ülemenä kitergän qorallı höcüm.