SÄYÄSÄT
1 min uqıu
İran ilbaşı IAEA belän xezmättäşlekne tuqtatu boyırığı birde
Cirle mäğ’lümat çaralarında çıqqan xäbärlärgä qarağanda, Mäsud Päzäşkiyan xökümätneñ Atom ênergiyäse agentlığı (IAEA) belän mönäsäbätlärne tuñdırunı taläp itkän qanunnı rasladı.
İran ilbaşı IAEA belän xezmättäşlekne tuqtatu boyırığı birde
Iranian president announces suspension of country's cooperation with IAEA. / AP
2 Июль 2025

Räsmi xäbär agentlığı “Press TV” häm “Mehr” agentlığı beldergänçä, İran ilbaşı Mäsud Päzäşkiyan çärşämbe könne ileneñ Xalıqara Atom ênergiyäse agentlığı (IAEA) belän xezmättäşlegen waqıtlıça tuqtatuın äytte.

Yarım räsmi “Tasnim” agentlığı da ilbaşınıñ xökümätneñ IAEA belän êlemtälärne tuqtatuın taläp itkän qanunnı raslawın xäbär itte.

Uzğan atnada İran parlamentı IAEA belän xezmättäşlekne tuqtatu turında qanun proyektın qabul itkän ide.

Bu adım İzrail häm AQŞ belän soñğı xärbi bäreleşlärdän soñ Tähran belän BMOnıñ atom texnologiyälären tikşerü oyışması arasında küzätü häm açıq bulu mäs’älälärendä kileşmäwçänlekneñ tiränäyüe näticäsendä yasaldı.

13 nçe iyün’dä başlanğan 12 könlek bäreleş İzrailneñ İrannıñ xärbi häm atom-töş qorılmalarına  hawa höcümnäre oyıştıruı belän çıqqan ide. Tähran moña cawap itep İzrailgä raketa häm pilotsız oçu apparatları höcümnäre oyıştırdı, AQŞ isä İrannıñ 3 atom qorılmasına bombalar taşladı. Bäreleş 24 iyün’dä ğämälgä kergän AQŞ yaqlawındağı utnı tuqtatu belän tämamlandı.

 

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us