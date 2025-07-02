Räsmi xäbär agentlığı “Press TV” häm “Mehr” agentlığı beldergänçä, İran ilbaşı Mäsud Päzäşkiyan çärşämbe könne ileneñ Xalıqara Atom ênergiyäse agentlığı (IAEA) belän xezmättäşlegen waqıtlıça tuqtatuın äytte.
Yarım räsmi “Tasnim” agentlığı da ilbaşınıñ xökümätneñ IAEA belän êlemtälärne tuqtatuın taläp itkän qanunnı raslawın xäbär itte.
Uzğan atnada İran parlamentı IAEA belän xezmättäşlekne tuqtatu turında qanun proyektın qabul itkän ide.
Bu adım İzrail häm AQŞ belän soñğı xärbi bäreleşlärdän soñ Tähran belän BMOnıñ atom texnologiyälären tikşerü oyışması arasında küzätü häm açıq bulu mäs’älälärendä kileşmäwçänlekneñ tiränäyüe näticäsendä yasaldı.
13 nçe iyün’dä başlanğan 12 könlek bäreleş İzrailneñ İrannıñ xärbi häm atom-töş qorılmalarına hawa höcümnäre oyıştıruı belän çıqqan ide. Tähran moña cawap itep İzrailgä raketa häm pilotsız oçu apparatları höcümnäre oyıştırdı, AQŞ isä İrannıñ 3 atom qorılmasına bombalar taşladı. Bäreleş 24 iyün’dä ğämälgä kergän AQŞ yaqlawındağı utnı tuqtatu belän tämamlandı.