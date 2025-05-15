Törkiyä Cömhüriyäteneñ säwdä ministrı urınbasarı Mäxmüt Gürcan İstanbulda oyıştırılğan Rusiyä häm Ukraina arasındağı tınıçlıq urnaştıru söyläşüläreneñ potenśial’ näticälären açıqlap, bäreleşne tuqtatunıñ töbäktäge säwdäne möhim ülçämdä arttıraçaqğın assızıqladı.
Gürcan pänceşämbe könne Tatarstanda oyıştırılğan “Rusiyä-İslam dön’yası: QazanForum” waqıtında “Anadolu agentlığı”na birgän interv’yuda suğışnıñ betüeneñ Mäskäw citäkçelegeneñ tağın da kiñ iqtisadi forsatlar tudıru cähatennän kritik buluın belderde.
“Bu bäyläneştä Törkiyä suğış waqıtında Rusiyä belän mönäsäbätlärne däwam itterergä tırıştı. Monnan soñğı barışta da açılaçaq bu säwdä ölkäseneñ Törkiyä tarafınnan bik näticäle bularaq qullanılaçağın uylıym,” – dide ul.
Ministr urınbasarı tınıçlıq urnaştırunıñ Törkiyä iqtisadı ğına tügel, şul uq waqıtta tağın da kiñ regional’ mullıqqa da öleş kertäçägen citkerde.
“Bu söyläşülärneñ uñay näticä birüe säwdäne genä tügel, global’ totrıqlılıqnı da tizlätä ala,” – dide ul.
Mäxmüt Gürcan Rusiyä-İslam dön’yası çarasınıñ İslam dön’yasın oçraştırıp, xäläl produktlarnı tanıtuın häm bu çaranıñ Törkiyäneñ iqtisadi mönäsäbätlären üsterüe cähatennän möhim buluın açıqladı.
Ministr urınbasarı beldergänçä Törkiyä belän Rusiyä arasındağı säwdä küläme soñğı mäğlümatlarğa kürä 53 milliard dollar buldı.
“Mondıy çaralarnıñ Törkiyä ilbaşı Räcäp Tayyip Ärdoğan häm Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin tarafınnan bilgelängän 100 milliard dollarlık säwdä küläme maqsatına ireşü öçen möhim buluına ışanabız. Forumda produktların tanıtqan törek şirkätläre belän Rusiyä häm Tatarstan belän mönäsäbätlär xaqında söyläşülär ütkäräbez,” – dide.