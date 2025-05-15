İran, iq’tisadi sankśiyälärne beterügä cawap itep, AQŞ belän kileşügä barırğa äzer, dip belderde İran räsmiye “NBC News”ka birgän interv’yusında.
İrannıñ dini liderı Ali Xamaneynıñ kiñäşçese Ali Şamxani çärşämbe könne Amerika kanalına beldergänçä, İran atom qoralı yasamawğa bäyle yöklämälärne üz östenä alırğa, yuğarı däräcädä bayıtılğan uran zapasların beterergä, urannı tik tınıç maqsatlarda faydalanuı öçen kiräkle tübän däräcädä genä bayıtırğa häm xalıqara tikşerüçelärgä bu prośessnı küzätergä röxsät birergä äzer.
Şamxani İrannıñ, bilgele şartlar ütälgän oçraqta, kileşüne şunduq imzalarğa äzerlegen assızıqladı.
“Bu äle dä mömkin. Ägär amerikanlılar üz süzlären ütäsä, bezneñ mönäsäbätlär yaxşıra ala,” – dide Şamxani häm: “Bu yaqın kiläçäktä tağın da yaxşıraq xälgä kiterä ala” dip östäde.
‘Zäytün botagımı, ällä çäneçkele timerçıbıqmı?’
Şamxaninıñ belderüe sişämbe könne Trampnıñ İrannı “Yaqın Könçığışta iñ cimergeç köç” dip atawınnan soñ yañğıradı. Tramp Tährannı töbäktäge totrıqsızlıqta ğayepläde häm AQŞnıñ İranğa atom-töş qoralı yasawına berniçek tä röxsät birmäyäçägen iskärtte.
Tramp, diplomatiyä öçen soñğı kisätü häm mömkinlek dip atap, İranğa “xaos häm terror” yulın däwam itü yäki tınıçlıq yulına basu arasında saylarğa täq’dim itte.
Tähran Yaqın Könçığışta totrıqsızlıq tudıru ğayepläwlären küp tapqırlar kire qaqtı.
Tramp İran belän yaña kileşü tözügä äzer buluın, ämma monıñ il citäkçeläre üz yünäleşen üzgärtkän oçraqta ğına mömkin ikänlegen belderde.
“Min İran belän kileşü tözergä telim,” – dide ul. “Ägär İran citäkçeläre bu zäytün botagın kire qaqsa, bezneñ maksimum basım yasawdan başqa çarabız qalmaячak.”
Soğud Ğäräbstanınıñ başqalası Riyadta investiśiyä sammitında çığış yasap, Tramp “İran atom-töş qoralına iyä bulmayaçaq” dip kisätte häm kileşü täq’dimeneñ ozaq waqıtqa suzılmayaçağın äytte.
Ämma Şamxani “NBC” belän äñgämäsendä Trampnıñ tonı häm yanawlarınıñ küñel töşerüçe buluın belderde.
“Ul zäytün botagı turında söyli, ämma bez anı kürmädek. Barısı da çäneçkele timerçıbıq,” – dide ul.