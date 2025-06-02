Söyläşülärdän alda Ukraina tınıçlıq kileşüe ölgesen aluın citkerde.
Rusiyä häm Ukraina arasında düşämbe köngä planlaştırılğan tınıçlıq urnaştıru söyläşülärennän alda bar iğtibar İstanbulğa yünälde.
İke wäkillek tä şähärgä kilep citte.
Suğışnıñ 2022 yılnıñ fevral’ ayında başlanuınnan soñ Törkiyä Rusiyä häm Ukrainanı Antaliya häm İstanbul şähärlärendä söyläşü öçen oçraştırdı.
3 yıldan soñ bu yılnıñ may ayında Törkiyä tağın ber qat ike yaqnı oçraştıra aldı, söyläşülär 16 may könne İstanbuldağı Dolmabahçä sarayında uzdı.
İke taraf arasındağı ikençe tur söyläşülärneñ düşämbe könne 13:00tä İstanbuldağı Çırağan sarayında ütüe kötelä.
Taraflar 16 maydağı söyläşülärdä meñär äsir belän almaşu, ixtimallı utnı tuqtatuğa qarağan qaraşların centekle räweştä täqdim itü häm söyläşülärne däwam itterü mäs’äläsendä kileşte. Äsirlär belän almaşu 25 mayda tögällände.
Xalıqara uyınçılar barışnıñ İstanbulda başlanuınnan qanäğat’. Törkiyädäge söyläşülär dön’ya matbuğatında kiñ yañğıraş taptı.