Süriyäneñ bärep töşerelgän liderı Bäşşar Äsädneñ ilen talap qaçuı açıqlandı. Amerikanıñ “Wall Street Journal” gazetı älege temanı centekläp tikşerde.
Xalqın talağan Äsäd narkotiklar säwdäse, rişwätçelek häm aqça aqlaw yulı belän baylığın arttıra. Süriyälelärneñ küpçelege fäqıyr’lektä yäşägän waqıtta Äsäd ğailäse könnän-kön bayıy.
Xäbärdä äytelgänçä, Äsäd ğailäseneñ Rusiyädä zinnätle toraqları, Avstriya başqalası Venada butik otel’läre häm Dubayda şäxsi oçqıçı bar. Bu anıñ äle bilgele bulğan, kürengän mal-mölkäte genä.
Älege aqçalarnı qaytaru öçen tırışlıq başlansa da, anı alu ciñel bulmayaçaq. Narkotiklar belän säwdä şikelle qanunsız yullar belän kergän aqçanıñ xalıqara xoquq ireşä almıy torğan urınnarda saqlanuı da bik mömkin.
AQŞ däwlät departamentınıñ 2 yıl êlekkege xisabuına qarağanda, Äsäd ğailäse belän bäyläneşle biznes häm aktivlarnıñ 12 milliard dollarlıq buluı farazlana.
Dön’ya bankı isä 2022nçe yılda Süriyä xalqınıñ 70%ınıñ fäqıyr’lektä yäşäwen beldergän ide.