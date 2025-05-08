Qıtaynıñ iñ zur êzläw sistemasına iyä bulğan “Baidu” şirkäte bu atnada açıqlanğan ber patentka kürä xayvan tawışların keşe añlarlıq itep tärcemä itäçäk sistema öçen Qıtay Milli intellektual’ milek departamentına patent öçen möräcäğät’ itte.
Belgeçlär inde küptännän xayvannar belän êlemtäne yaxşırtu yulların êzli.
“Baidu”nıñ patentı - monıñ öçen yasalma fähem qullanaçaq soñğı innovaśiyalärdän berse.
Patentka kürä älege sistema xayvannar tawışın, alarnıñ üz-üzlären totışın häm fiziologik signallar kebek mäğlümatlar cıyaçaq. Bu mäğlümatlar bergä tuplanaçaq, annarı xayvannıñ xis-toyığısın añlar öçen yasalma intellektlı analiz yasalaçaq.
Bu xis-toyğılarnıñ soñınnan nindi mägnägä turı kiläçäge açıqlanaçaq.
Patentta älege sistemanıñ xayvannar belän keşelär arasındağı êlemtäne nığıta alaçağı, bu êlemtäneñ näticälelegen arttıra alaçağı citkerelde.
Şirkätneñ ber süzçese bolay dip belderde: “Patent möräcäğatebezgä qızıqsınu zur buldı. Xäzerge waqıtta tikşerenü êtabında bez.”
Çın testlar
2022 yılda “OpenAl” şirkäte ChatGPTne bazarğa çığarğannan soñ “Baidu” yasalma fähemgä zur investiśiyalär kertkän berençe zur Qıtay şirkätlärennän berse buldı.
Uzğan aynı iñ soñğı yasalma intellekt modele bulğan “Ernie 4.5 Turbo”nı tanıtqan şirkät bu model’neñ şaqtıy testında tarmaqnıñ iñ yaxşılarına tiñ buluın äytte. Läkin “Ernie” isemle äñgämä robotı köndäşläreneñ küplege arqasında zur qızıqsınu kürä almadı.
Başqa cirlärdä dä xayvannarnıñ närsä äytergä telägänen añlawğa qarağan törle iniśiativalar däwam itä.
Xalıqara tikşerenüçelär 2020 yıldan bügengä qadär “Project CETI” (Cetacean Translation Initiative) qısalarında yasalma fähem häm statistika analizın qullanıp, kitlarnıñ niçek êlemtä qoruın añlarğa tırışa.
Şulay uq 2017 yılda qorılğan “Earth Species Project” ta yasalma intellekt qullanıp xayvannar telen çişüne maqsat itä.
“Baidu”nıñ patent möräcäğate belän bäyle cirle media xäbärläre çärşämbe tönlä Qıtay sośial’ media platformalarında bäxäs tudırdı.
Qayberäwlärne yört xayvannarın tağın da yaxşı añlaw ixtimalı dulqınlandıra, qayberläre moña şöbhä belän qarıy.
“Weibo”da ber keşe: “Qızıqsınu uyata bu. Läkin çınlıqta niçek bulaçağın kürep kenä äytep bulaçaq,” – dide.