DÖNYA
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Kiyevta şartlawlar barlıqqa kilde
Ukraina başqalasında şartlaw tawışları işetelä, 8 keşe yaralanğan
Kiyevta şartlawlar barlıqqa kilde
Successive waves of drones hit Kiev, followed by a series of explosions that jolted the city. / AP
24 Май 2025

Kiyev citäkçelege Rusiyäneñ keşesez hawa apparatları häm raketa höcüme yanawı arqasında sörän saldı.

Başqala Kiyevta mêr Vitaliy Kliçko şartlawlarnıñ şähärne qaqşatuın belderde.

Kliçko şimbä irtänge sägät’lärdä “Telegram” kanalında bolay dip yazdı: “Başqalada şartlawlar bar. Hawa saqlanu sistemaları êşkä kereşte. Şähär häm töbäk doşman höcüme astında.”

Mêr höcümdä kim digändä 8 keşeneñ yaralanuın, ike keşeneñ xastaxanägä salınuın, qalğan yaralanuçılarnıñ däwalanuın citkerde.

Ukraina hawa köçläre başqalada ballistika raketalarınıñ oçuı turında kisätte.

Başqalanıñ grajdanlı häm xärbi departamentı Timur Tkaşenko Svyatoçinskiy rayonında ike yanğınnıñ çığuın, Obolonskiyğa raketanıñ töşüen, Solomianskiy rayonında ber binağa keşesez hawa apparatınıñ kilep töşüen açıqladı.

Räsmi zatlarğa kürä Rusiyä raketaları comğa könne Ukrainanıñ port şähäre bulğan Odessada ike keşeneñ ğomeren özde häm berniçä keşe yaraladı.

Rusiyä ğaskäriye beldergänçä Ukraina sişämbe könennän bügengä qadär 788 keşesez hawa apparatı häm raketa belän höcüm oyıştırdı, bolardan 776ısı bärep töşerelde.

Şimbä könge höcümnär Ukraina häm Rusiyä comğa könne zur äsir belän almaşunı başlatqannan soñ çınğa aştı. Ägär dä tämamlansa, bu äsir almaşuı Rusiyä-Ukraina suğışı başlanğannan bügengä qadär iñ zurısı bulaçaq.

İke yaq ta berençe êtapta 390 keşene qabul itep aldı häm uzğan atnada İstanbulda uzğan turıdan söyläşülärdä tözelgän kileşü qısalarında barlığı meñär keşe belän almaşu kötelä.

Rusiyä äsir almaşuı tögällängännän soñ Ukrainağa tınıçlıq kileşüe ölgesen täqdim itäçägen belderde. Rusiyä tışqı êşlär ministrı Sergey Lavrov comğa könne citkergänçä Mäskäw citäkçelege İstanbulda başlatılğan diplomatik barışqa tuğrı.

“Meñ keşegä meñ keşe” dip ataluçı äsir almaşuı Rusiyä häm Ukraina arasında 3 yılda täêmin itelgän berençe turıdan kileşüneñ näticäse,” – dide ministr.

“Xäzerlek êşçänleklärebezne tämamlıybız,” – digän Lavrov äsir almaşuınnan soñ ölgeneñ täqdim iteläçägen dä açıqladı.

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