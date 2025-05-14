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Tramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaq
Tramp Soğud Ğaräbstanı täxet varisı prinś Möxämmäd bin Sälman häm Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ anı bu adımnı yasarğa êtärüen äytte
Tramp Qatarğa säfäre aldınnan Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş - Şara belän oçraşaçaq
Trump's interactions with Alsharaa will be closely watched as observers gauge how serious Washington is about resetting its relationship with Damascus. / Photos: Reuters
14 Май 2025

AQŞ ilbaşı Donal’d Tramp Süriyägä qağılışlı böten sankśiyälärne beteräçäge turındağı kötelmägän belderüdän soñ çärşämbe könne Soğud Ğaräbstanında Süriyä däwlät başlığı belän oçraşaçaq.

Tramp, idaräsendäge qayber dairälärneñ borçılularına qaramastan, sişämbe könne Riyadta yasağan çığışında Süriyägä qarşı sankśiyälärne beteräçägen äytte.

AQŞ ilbaşı, Farsı qultığı xezmättäşlek şurası cıyılışlarında qatnaşır öçen Riyadta bulaçaq Süriyä däwlät başlığı Äxmäd äş- Şara belän küreşep söyläşergä rizalaştı.

Trampnıñ Farsı qultığı töbägendäge dürt könlek säfäreneñ berençe könendä Soğud Ğaräbstanınıñ AQŞqa 600 milliard dollar külämendä investiśiya wäğ’däse häm AQŞnıñ patşalıqqa 142 milliard dollarlıq qorallar satuın da üz êçenä alğan tantanalı çaralar häm êş kileşüläre imzalandı.

Çärşämbe könne Tramp Qatarnıñ başqalası Doxağa yul  totaçaq häm anda Ämir Şäyex Tämim bin Xamäd Äl Sani häm başqa wäqalätlelär belän räsmi säfärdä qatnaşaçaq.

AQŞnıñ möhim berlektäşe bulğan Qatarnıñ AQŞqa yöz milliardlağan dollar külämendä investiśiya yasayaçağın iğ’lan itüe kötelä.

AQŞnıñ berlektäşe İzrail Süriyägä sankśiyälärne yomşartuğa qarşı bulsa da, Tramp sişämbe könne yasağan belderüendä Soğud Ğaräbstanı täxet varisı prinś Möxämmäd bin Sälman häm Törkiyä ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ anı bu adımnı yasarğa êtärüen äytte.

Trampnıñ dekabr’ ayında êlekke Süriyä citäkçese Bäşşar Äsädne bärep töşergän oppoziśiyä köçlärenä citäkçelek itkän Şara belän mönäsäbätläre, küzätüçelär Vaşingtonnıñ Dimäşq’ belän mönäsäbätlärne yañadan qorırğa teläweneñ ni däräcädä citdi buluın bäyälägändä, yaqınnan küzäteläçäk.

Tramp Qatarğa säfärennän soñ pänceşämbe könne Berläşkän Ğäräp Ämirlekläre liderları belän oçraşu öçen Äbu - Dabiğa baraçaq.

Annarı comğa könne Vaşingtonğa qaytuı planlaştırılsa da, ul Rusiya däwlät başlığı Vladimir Putin belän Ukraina däwlät başlığı Volodimir Zelenskiy arasındağı ixtimal oçraşu öçen Törkiyägä kilä aluın da belderde.

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