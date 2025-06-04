Räsmi zatlar uzğan yılğı êsse hawa dulqınınıñ qabatlanmawı öçen çaralarnı arttırdı.
İldä temperaturanıñ 40tan uzuı kötelä. Xacilär Mina çatır şähärenä barıp citte, alarnı qahwä häm finiki belän qarşı alğannar. Tönne monda uzdırğannan soñ pänceşämbe könne Arafat tawına yul totaçaqlar. Biredä doğalar uqılaçaq.
Xac ğibadäte öçen bıyıl yaqınça 1 million 400 meñ xaci Soğud Ğäräbstanına kilde.
Räsmi zatlar uzğan yılnı 51,8 gradus bulğan hawa däräcäse arqasında 1301 keşe ülgän waqıyğalarnıñ qabatlanmawı öçen êssedän saqlaw çaraların arttırdı. Östämä külägälär täêmin itelde, xacilär öçen kübräk qoyaştan saqlanu urınnarı barlıqqa kiterelde.
Yasalma fähem
Uzğan yılnı küzätelgän häm ülemgä kitergän qızulardan soñ räsmi zatlar 40tan artıq däwlät oyışmasın häm 250 meñnän artıq xezmätkären saqlaw çaraların yaxşırtu öçen mobilizaśiyaläde.
Xac ministrı Täwfıyk äl-Rabiah uzğan atnada belderü yasap, külägä urınnarnıñ 50 meñ kvadrat metrğa kiñäytelüen, meñnärçä östämä sälamätlek saqlaw personalınıñ wazıyfa başqaraçağın häm 400dän artıq suıtu cihazınıñ urnaştırılaçağın äytte.
Yasalma intellekt texnologiyase häm yaña dron flotı töşergän video yazmalar xacilärne qarap barırğa bulışaçaq. Räsmi zatlar beldergänçä uzğan yılğı ülemnärneñ kübese kondiśionerlı çatırları bulmağan häm avtobuska utıra almağan xacilär arasında kürelgän.
Bıyıl isä köçle çaralar kürelä. Xac röxsätläre öçen illärgä kvota birelde.
Läkin yuğarı çığımnar arqasında şaqtıy keşe yänä dä xacğa röxsätsez kilä. Alar totılğan oçraqta qulğa alına häm deportaśiya riskı belän oçraşa.
Ütkändä xac waqıtında keşelärneñ küp buluı qurqınıç tudırdı. Ayıruça 2015 yılda Minada barlıqqa kilgän êteş-törteştä 2300 keşeneñ ğomere özelgän ide.