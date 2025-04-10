İQTİSAD/ИКЪТИСАД
2 min uqıu
Qıtaynıñ AQŞqa salınğan tamğaxanä salımnarı säwdä suğışınıñ artuı belän ğämälgä kerä
AQŞ-Qıtay säwdä suğışı ike yaqlı tamğaxanä tarifları häm Qıtaynıñ säwdäneñ totrıqlılığın urnaştıru öçen Awrupa Berlege häm başqa illär belän êlemtägä kerüenän soñ tağın da naçaraydı
Qıtaynıñ AQŞqa salınğan tamğaxanä salımnarı säwdä suğışınıñ artuı belän ğämälgä kerä
The US and China engage in a tit-for-tat escalation of trade tariffs. / AP
10 Апрель 2025

Qıtaynıñ AQŞ İlbaşı Donald Trampnıñ Qıtay importınnan alınğan salımnı arttıruğa cawap bularaq ğämälgä kertkän 84%lıq tarif ike global iqtisad arasındağı säwdä suğışı qızıp kitkän çorda atnakiçen qullanıla başlandı.

İke yaqlı salım artuları tezmäsendä Qıtay Trampnıñ berençe tur tariflarına cawap bularaq 34%lıq ike yaqlı tariflarnı açıqladı häm Trampnıñ bu tariflar kire alınmağan oçraqta tağın da kübräk arttırılacağı kisätüen kire qaqtı.

Tramp Qıtay importına qullanılğan tariflarnı 104%qa kütärgän bulsa, Pekin da AQŞ êşlänmälärenä 84%lıq tamğaxanä salımı belän cawap birde.

Tramp çärşämbe könne tariflarnı 125%qa kütärde.

Pekin ayıruça 18 AQŞ şirkäten säwdä çikläw isemleklärenä kertte häm başqa çaralarnı kürä başladı. İke il arasındağı säwdä suğışı yaqın waqıtta tuqtalır kebek kürenmi.

AQŞ tarivlarınıñ yoğıntıların ciñeläytü maqsatınnan çığıp Qıtaynıñ başqa illär belän säwdä kileşülären nığıtırğa tırışuı kürenä.

Pekin-Bryussel yaqınayuı

İlbaşı Si Cinpiñ aldıbızdağı atnada Malayziya belän bergä Könyaq-könçığış Aziyä illärenä säfär yasayaçaq.

Qıtay häm Awrupa Berlege Bötendönya säwdä oyışmasın üzägenä alğan küp yaqlı säwdä sistemasın bergäläp yaqlaw süzen birdelär. Bu kileşü Qıtay säwdä ministrı Wang Wentao belän Awrupa komissiyasınıñ säwdä häm iqtisadi qurqınıçsızlığı komissarı Maroş Şefçoviç arasında ütkärelgän virtual cıyılışta ireşelde.

Qıtaynıñ “Xinhua” xäbär agentlığınıñ atnakiçendäge yazmasında belderelgänçä, ike taraf Qıtay-Awrupa Berlege iqtisad häm säwdä xezmättäşlegen nığıtu häm Amerika Quşma Ştatları ğämälgä kertkän güyä “ike yaqlı tariflarğa” cawaplar kebek törle mäs’älälärne qaradı.

Şefçovic AQŞ tariflarınıñ xalıqara säwdägä citdi räweştä täêsir itüen häm Awrupa Berlegeneñ Qıtay belän dä berrättän Bötendönya säwdä oyışması äğ’zaläre belän bergä xalıqara säwdäneñ normal êşläwen täêmin itü öçen tırışırğa teläwen belderde.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us