Qıtaynıñ AQŞ İlbaşı Donald Trampnıñ Qıtay importınnan alınğan salımnı arttıruğa cawap bularaq ğämälgä kertkän 84%lıq tarif ike global iqtisad arasındağı säwdä suğışı qızıp kitkän çorda atnakiçen qullanıla başlandı.
İke yaqlı salım artuları tezmäsendä Qıtay Trampnıñ berençe tur tariflarına cawap bularaq 34%lıq ike yaqlı tariflarnı açıqladı häm Trampnıñ bu tariflar kire alınmağan oçraqta tağın da kübräk arttırılacağı kisätüen kire qaqtı.
Tramp Qıtay importına qullanılğan tariflarnı 104%qa kütärgän bulsa, Pekin da AQŞ êşlänmälärenä 84%lıq tamğaxanä salımı belän cawap birde.
Tramp çärşämbe könne tariflarnı 125%qa kütärde.
Pekin ayıruça 18 AQŞ şirkäten säwdä çikläw isemleklärenä kertte häm başqa çaralarnı kürä başladı. İke il arasındağı säwdä suğışı yaqın waqıtta tuqtalır kebek kürenmi.
AQŞ tarivlarınıñ yoğıntıların ciñeläytü maqsatınnan çığıp Qıtaynıñ başqa illär belän säwdä kileşülären nığıtırğa tırışuı kürenä.
Pekin-Bryussel yaqınayuı
İlbaşı Si Cinpiñ aldıbızdağı atnada Malayziya belän bergä Könyaq-könçığış Aziyä illärenä säfär yasayaçaq.
Qıtay häm Awrupa Berlege Bötendönya säwdä oyışmasın üzägenä alğan küp yaqlı säwdä sistemasın bergäläp yaqlaw süzen birdelär. Bu kileşü Qıtay säwdä ministrı Wang Wentao belän Awrupa komissiyasınıñ säwdä häm iqtisadi qurqınıçsızlığı komissarı Maroş Şefçoviç arasında ütkärelgän virtual cıyılışta ireşelde.
Qıtaynıñ “Xinhua” xäbär agentlığınıñ atnakiçendäge yazmasında belderelgänçä, ike taraf Qıtay-Awrupa Berlege iqtisad häm säwdä xezmättäşlegen nığıtu häm Amerika Quşma Ştatları ğämälgä kertkän güyä “ike yaqlı tariflarğa” cawaplar kebek törle mäs’älälärne qaradı.
Şefçovic AQŞ tariflarınıñ xalıqara säwdägä citdi räweştä täêsir itüen häm Awrupa Berlegeneñ Qıtay belän dä berrättän Bötendönya säwdä oyışması äğ’zaläre belän bergä xalıqara säwdäneñ normal êşläwen täêmin itü öçen tırışırğa teläwen belderde.