Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ Gazzä häm Ukraina suğışlarına qağılışlı qatğıy totışınıñ Awrupa liderları arasında yañğıraş taba başlawın belderde.
Comğa könne “A Haber” telekanalında turıdan - turı efirda qatnaşqan Fidan, küp kenä Awrupa Berlege illäreneñ başta İzrail mänfäğatenä xezmät itmägän utnı tuqtatu omtılışlarına qarşı toruların, ämma xäzer bu poziśiyälären qabat küzdän kiçerülären äytte.
Fidan: “Awrupa başta Izrailgä qarata utnı tuqtatu telämi ide. Ämma xäzer bu xäldä däwam itü mömkin tügel ikänen añladılar”, – dide.
Fidan, Izrail belän İran arasındağı kiyerenkeleklärgä dä tuqtalıp, İzrail höcümeneñ İrannı legal’ saqlanu xoquqı qısalarında cawap birergä êtärüen assızıqladı. Ul İzrail prem’yer-ministrı Bin’yamin Netan’yaxunı şäxsi säyäsi mänfäğat’tläre öçen töbäk totrıqlılığın bozuda ğayepläde.
Fidan: “Netan’yaxu xakimiyättä qalu öçen böten töbäkne utqa salırğa äzer”,– dip äytte.
Xaqan Fidan İzrailneñ soñğı ğämälläre İrannıñ atom - töş programmasın berüze genä yuqqa çığarırğa sälätle bulmawın kürsätte dide.
Ministr Törkiyäneñ İran - İzrail bäreleşendäge aradaşçılıq tırışlıqlarına tuqtalıp, ilbaşı Ärdoğannıñ ike yaq belän dä êlemtä urnaştırıp, kiyerenkelekne kimetüdä konstruktiv rol’ uynawnı täq’dim itüen äytte.
Ul Omanda yaqında diplomatik prośessnıñ qabat başlana aluın, häm bu barışnıñ AQŞ belän İran arasında dialognı da täêmin itä aluın belderde.
“Törkiyä yaqlar arasındağı ayırmanı beterergä yärdäm itäçäk variantlar täq’dim itte. Ämma töp problema şul: AQŞ uran bayıtunı tulısınça tuqtatunı teli, ä İran üzeneñ tınıç maqsatlı atom-töş ênergiyäse xoquqın yaqlıy”,- dide Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan.