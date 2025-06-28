TÜRKİYE
2 min uqıu
Fidan: “Awrupa Ärdoğannıñ Gazzä häm Ukraina mäs’älälärendäge qatğıy poziśiyäsenä yünälde”
Törkiyä tışqı êşlär ministrı äytüençä, soñğı ğamällär İzrailneñ İrannıñ atom - töş programmasın yuqqa çığaru säläteneñ bulmawın kürsätte.
Fidan: “Awrupa Ärdoğannıñ Gazzä häm Ukraina mäs’älälärendäge qatğıy poziśiyäsenä yünälde”
“Netanyahu is willing to set the whole region ablaze to stay in power,” Fidan said. / Reuters
бер көн элек

Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan ilbaşı Räcäp Täyyip Ärdoğannıñ Gazzä häm Ukraina suğışlarına qağılışlı qatğıy totışınıñ Awrupa liderları arasında yañğıraş taba başlawın belderde.

Comğa könne “A Haber” telekanalında turıdan - turı efirda qatnaşqan Fidan, küp kenä Awrupa Berlege illäreneñ başta İzrail mänfäğatenä xezmät itmägän utnı tuqtatu omtılışlarına qarşı toruların, ämma xäzer bu poziśiyälären qabat küzdän kiçerülären äytte.

Fidan: “Awrupa başta Izrailgä qarata utnı tuqtatu telämi ide. Ämma xäzer bu xäldä däwam itü mömkin tügel ikänen añladılar”, – dide.

Fidan, Izrail belän İran arasındağı kiyerenkeleklärgä dä tuqtalıp, İzrail höcümeneñ İrannı legal’ saqlanu xoquqı qısalarında cawap birergä êtärüen assızıqladı. Ul İzrail prem’yer-ministrı Bin’yamin Netan’yaxunı şäxsi säyäsi mänfäğat’tläre öçen töbäk totrıqlılığın bozuda ğayepläde.

Fidan: “Netan’yaxu xakimiyättä qalu öçen böten töbäkne utqa salırğa äzer”,– dip äytte.

Xaqan Fidan İzrailneñ soñğı ğämälläre İrannıñ atom - töş programmasın berüze genä  yuqqa çığarırğa sälätle bulmawın kürsätte dide.

Ministr Törkiyäneñ İran - İzrail bäreleşendäge aradaşçılıq tırışlıqlarına tuqtalıp, ilbaşı Ärdoğannıñ ike yaq belän dä êlemtä urnaştırıp, kiyerenkelekne kimetüdä konstruktiv rol’ uynawnı täq’dim itüen äytte.

Ul Omanda yaqında diplomatik prośessnıñ qabat başlana aluın, häm bu barışnıñ  AQŞ belän İran arasında dialognı da täêmin itä aluın belderde.

“Törkiyä yaqlar arasındağı ayırmanı beterergä yärdäm itäçäk variantlar täq’dim itte. Ämma töp problema şul: AQŞ uran bayıtunı tulısınça tuqtatunı teli, ä İran üzeneñ tınıç maqsatlı atom-töş ênergiyäse xoquqın yaqlıy”,- dide Törkiyä tışqı êşlär ministrı Xaqan Fidan.

Öyrän
“BRIKS”nıñ kütärelüe öçen 2024nçe yılnıñ borılış noqtası buluı säbäbe
“Min barı tik ülergä telädem”
Avstraliyäneñ kön’yaq-könçığışında urman yanğınnarı: zur mäydannar kölgä äwerelä
AQŞnıñ Xalıqara mäxkämägä sankśiyäläre İzrailneñ suğış cinayät’lären tikşerügä kirtä bula alamı?
Ärmänstannıñ xärbi quäten arttıruı Azärbaycannı “frontal’ höcüm suğışı”na êtärä ala
Bombağa almaşqa: AQŞ İzrailneñ Ğazzä sızığındağı suğışınnan nindi tabış ala?
Törkiyäneñ Göbäklitäpä antik xäzinäläre Rimdağı Kolizey mäşhür binasında
Global’ cılınu: keşelek häm planeta öçen borılış noqtası
İran suğışqa qarşı Tramp belän iminlek yaqlı din ähelläre arasında balansnı saqlarğa tırışa
Qayçandır köçle bulğan Germaniya iq’tisadı üzgärüçän dön’yada nigä awır könnär kiçerä?
İzrailneñ genośid suğışı möselmannardan soñ xristiannarnı da yota
Dön’yanıñ moğcizaların xis itegez
Dön’ya çiktän tış ütkärüçänlekneñ “İzge kasäs”en taptımı?
"Paqıstan AQŞqa bärä alırday raketalar yasıy"
Sudan krizisı üsä
“TRT Global”ne qarağız. Fikerläregez belän urtaqlaşığız!
Contact us