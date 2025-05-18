Ülüçelärdän altısı – balalar.
Hindstannıñ kön’yağındağı Telangana vilayätendä yäkşämbe irtänge sägät’lärdä ber binada yanğın çıqqan.
Räsmi zatlar faciğaneñ qısqa yalğanış arqasında barlıqqa kilüen belderde.
Ministr G Kişan Reddi waqıyğanıñ Haydarabad şähärendäge Çarminar häykäle yanında barlıqqa kilüen, federal’ xökümätneñ kiräkle yärdämne kürsätäçägen belderde.
“Reuters” agentlığı xäbärenä kürä ministr yanğınnıñ qısqa yalğanış näticäsendä çığa aluın açıqladı.
Däwlätneñ yanğın, afät belän idarä itü, ğadättän tış xällär häm grandannarnı saqlaw berämlekläre ülüçelärneñ buluın döres dip citkerde, yanğınnıñ ber bina êçendä başlanuın belderde.
Yanğın räsmi zatları äytüençä faciğa berençe qatta başlanğan häm qalğan qatlarğa cäyelgän, ğomeren yuğaltuçılar arasında 6ısı biş yäş’tän keçkenä balalar da bar.
Yanğın belän bäyle tikşerü bara.