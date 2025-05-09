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Rusiyä - Ukraina arasında bäreleşlär däwam itä
Mäskäw barlıq bäreleşlärne tuqtatuın açıqlap, Kiyevnı 488 tapqır höcüm oyıştıruda ğayepläde.
Rusiyä - Ukraina arasında bäreleşlär däwam itä
A municipal worker stands in front of an apartment building heavily damaged a day before, by a Russian air strike, amid Russia's attack on Ukraine. / Photo: Reuters
9 Май 2025

Ukraina isä Rusiyäneñ tön’yaq-könçığış çigenä awır qorallar belän höcüm itüen citkerde.

Rusiyä häm Ukraina Mäskäw citäkçelege ber yaqlı bularaq iğlan itkän häm pänceşämbe könne başlanğan 3 könlek utnı tuqtatuğa qaramastan ber-bersen höcüm oyıştıruda ğayepläde.

Uzğan aynı Rusiyä däwlät başlığı Vladimir Putin Ukrainada 3 könlek ber yaqlı utnı tuqtatu iğlan itte. Ut uzğan pänceşämbe tönendä tuqtadı häm 11 maynıñ tön urtasına qadär däwam itüe planlaştırıla. Ukraina utnı tuqtatu täqdimen kire qağıp, monıñ urınına AQŞ martta täqdim itkän 30 könlek tänäffesne xupladı.

Utnı tuqtatu Qızıl mäydanda oyıştırılaçaq xärbi tantanağa äzerlänü öçen iğlan itelde. Tantanağa Qıtay däwlät başlığı Si Śzin’pin da aralarında bulğan çit il liderları çaqırıldı.

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Rusiyä saqlanu ministrlığı belderü yasap, Ukrainadağı berlekläreneñ tön urtasınnan başlap barlıq bäreleşlärne tuqtatuın häm poziśiyalärendä qaluın, şulay uq xärbi hawadan höcümnärneñ oyıştırılmawın däğwa itte.

Belderüdä Ukraina Rusiyäneñ çik buyındağı Kurskka kerü maqsatı belän 2 höcüm oyıştıruda, şulay uq Ukrainanıñ Doneśk töbägendä urnaşqan Toreśk yanında höcüm oyıştıruda ğayeplände.

Mäskäw citäkçelege bu şähärne fevral’ ayında qulğa töşerüen däğwa itkän ide.

Belderüdä şulay uq Ukrainanıñ utnı tuqtatunı barlığı 488 tapqır bozuı citkerelep bolay diyelde: “Ukrainanıñ Rusiyägä qarşı belä torıp başqarıluçı qırıs ğamälläre Kiyev rejimınıñ Ukrainadağı bäreleşne tınıç räweştä çişügä kirtä quya,”

Belderügä kürä Rusiyä bu wazğıyät’kä qarap cawap qaytaraçaq.

Kiyev citäkçelege Mäskäwneñ belderüenä älegä cawap qaytarmadı läkin Ukraina hawa köçläre Telegramda Rusiyäneñ ut tuqtağan sägät’lärdä tön’yaq-könçığıştağı Sumığa idaräle bombalar belän höcüm itüen yazdı.

Annarı Ukraina tışqı êşlär ministrı Andrey Sibiga ileneñ xärbi citäkçeläre belän küreşkännän soñ Rusiyäneñ tön urtasınnan köndezgä qadär 734 tapqır utnı bozuın häm 63 höcüm oyıştıruın belderde.

Sibiga: “Barlıq höcümnärgä yaraşlı räweştä cawap qaytarabız. Rusiyäneñ utnı tuqtatunı bozuına qarağan barlıq mäğlümatnı AQŞ, Awrupa Berlege häm Awrupadağı partnyerlarıbız, qalğan barlıq däwlätlär häm xalıqara oyışmalar belän urtaqlaşabız. Putin üz süzendä tormağan bu wazğıyät’tä berkemne dä aldamawına röxsät birmäyäçäkbez,” – dide.

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