BMOğa bäyle Xalıqara Xezmät Oyışmasınıñ (BXO) xisabına kürä, xatın-qızlar tarafınnan tradiśion räweştä başqarıla torğan êşlär, bigräk tä, yuğarı keremle illärdä, ir-atlar êşlägän êşlärgä qarağanda, yasalma intellekt täêsirenä kübräk duçar bula.
Xisapta äytelgänçä, xatın-qızlar êşlägän êşlärneñ 9.6 prośentı üzgärergä mömkin, ä ir-atlar başqara torğanınıñ barı tik 3.5 prośentı ğına. Bu, bigräk tä, yasalma aqıl administrativ burıçlarnı üz östenä alıp, särqatib êşläre kebek xezmätlärne üzgärtkändä küzätelä.
Şulay da, küp kenä burıçlar öçen keşelär qatnaşı kiräk bulıp qalaçaq — häm êş urınnarı tulısınça yuq itelü tügel, ä nıq üzgärü yulına basar, dip belderä xisap sişämbe könne.
Media, programma täêminatı häm finans belän bäyle ölkälärdä êşlär dä generativ yasalma aqıl üzeneñ öyränü sälätlären kiñäytkän sayın üzgäreş aldında tora.
“Bu tör täêsirgä duçar bulğan hönär tulısınça avtomatlaştırılaçaq digän süz tügel, monıñ urınına xäzerge wazıyfalarnıñ zur öleşen älege texnologiyä başqara aluı mömkinlegenä basım yasala,” — dip äytelä xisapta.
Xisap xökümätlärne, êş birüçelärne häm oyışmalarnı yasalma aqıl texnologiyasen qullanıp, citeşterüçänlekne häm êş sıyfatın arttıru yulların uylap qararğa çaqıra.