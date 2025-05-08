DÖNYA
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Hindstan Paqıstanğa qabat höcüm itkändä İzrailneñ “Harop” dronnarın qullana
Paqıstan Karaçi häm Laxor şikelle zur şähärlärdä hawa kiñleklären qabat bozu oçraqlarınnan soñ Hindstannıñ 12 dronın bärep töşerülären citkerde. Ul Hindstannıñ agressiyäse öçen alğa taba da qıymmät tüläyäçägen äytte.
Hindstan Paqıstanğa qabat höcüm itkändä İzrailneñ “Harop” dronnarın qullana
India has imported military hardware worth $2.9 billion from Israel over the last decade. / Photo: Reuters
8 Май 2025

Paqıstan armiyase, Yaña Däline hawa kiñlegenä kerü belän bäyle "açıq agressiyä" aktında ğayepläp, töne buyına 12 Hindstan dronın atıp töşerülären belderde.

Paqıstan armiyase süzçese general-mayor Äxmät Şärif Çaudri pänceşämbe könne yasağan belderüendä İzrail çığarğan “Harop” dronnarınıñ törle urınnarda, şul isäptän, Karaçi häm Laxor kebek zur şähärlär yanında atıp töşerelüen citkerde.

Hindstan soñgı un yılda İzraildän 2.9 milliard dollar külämendä xärbi cihazlar, şul isäptän radarlar, küzätü häm suğış dronları, raketalar satıp alğan.

Paqıstan armiyase süzçese matbuğat oçraşuında: “Karaçi häm Lahor şähär çikläre eçendäge urınnarda da cimerek qaldıqları cıyıla,” dip belderde .

Armiyä Hindstannıñ çik aşa höcümnärdän soñ dron höcümnären däwam itüen belderde, ämma Paqıstan alarnı "beräm-beräm ttäêsirsez xälgä kiterä” dip ışandırdı.

“Hindstan bu açıq agressiyä öçen qıymmät tüli häm tüläyäçäk,” dip äytte Şärif.

Armiyä dron höcümnäreneñ ülem oçraqlarına yäisä asqormağa zıyan kiterüe turında mäğ’lümat birmäde, läkin cimereklär tikşerelgännän soñ östämä belderü yasalaçağın äytte.

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